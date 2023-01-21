Зеленская попыталась оправдать внешний вид своего мужа

NZZ: Зеленская заявила, что украинский президент носит зеленую футболку вынужденно

21 января 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Владимиру Зеленскому не пишут сценариев, заявила его жена Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена рассказала, что ее муж носит зеленую футболку вынужденно, потому что не мог переодеться первые несколько дней после начала спецоперации. Такое заявление она сделала в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung. «Ношение такой одежды было просто необходимостью первые несколько дней после нападения. В последний раз я видела своего мужа в костюме и галстуке 24 февраля», — рассказала Зеленская. Так она прокомментировала вопрос журналиста издания о том, был ли образ Зеленского продуман заранее. «Кажется, в действиях украинского руководства ничего не пущено на самотек. Оливково-зеленая футболка вашего мужа выглядит в военном стиле, но не как военная», — предположил журналист. Первая леди Украины также отметила, что ее муж не носит военную форму, потому что он не военный человек. Россия проводит специальную военную операцию для помощи мирному населению Донбасса с 24 февраля 2022 года. В цели российской армии входит денацификация и демилитаризация Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что боевые действия не ведутся против мирных граждан Украины, и направлены только на объекты военной инфраструктуры.

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена рассказала, что ее муж носит зеленую футболку вынужденно, потому что не мог переодеться первые несколько дней после начала спецоперации. Такое заявление она сделала в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung. «Ношение такой одежды было просто необходимостью первые несколько дней после нападения. В последний раз я видела своего мужа в костюме и галстуке 24 февраля», — рассказала Зеленская. Так она прокомментировала вопрос журналиста издания о том, был ли образ Зеленского продуман заранее. «Кажется, в действиях украинского руководства ничего не пущено на самотек. Оливково-зеленая футболка вашего мужа выглядит в военном стиле, но не как военная», — предположил журналист. Первая леди Украины также отметила, что ее муж не носит военную форму, потому что он не военный человек. Россия проводит специальную военную операцию для помощи мирному населению Донбасса с 24 февраля 2022 года. В цели российской армии входит денацификация и демилитаризация Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что боевые действия не ведутся против мирных граждан Украины, и направлены только на объекты военной инфраструктуры.