21 января 2023

МИД Турции: Швеция нарушила обязательства по вступлению в НАТО, оправдав террористов

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, поднятые руки
Акции в центре Стокгольма противоречат возможности вступить в НАТО Фото:
новость из сюжета
Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

Швеция нарушила свои обязательства по процессу вступления в НАТО, поскольку допустила демонстрацию пропаганды терроризма в центре Стокгольма. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Турции.

«Осуждаем разрешение на проведение пропагандистской демонстрации группами, связанными с террористической организацией Рабочей партии Курдистана (РПК), в центре Стокгольма, сразу после того, как сегодня было разрешено подлое нападение на священный Коран», — заявили на сайте министерства. Согласно сообщению ведомства, подобные действия являются нарушением трехстороннего меморандума по предотвращению пропаганды терроризма, подписанного Швецией.

Ранее Швеция выразила желание вступить в НАТО и подала соответствующую заявку в ведомства альянса. Турция не одобрила данные решения, поскольку шведское правительство поддерживает запрещенные Анкарой организации. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, однако, продолжает переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, стараясь уговорить последнего дать свое согласие на вступление Швеции в альянс, передает «Ридус».

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Швеция нарушила свои обязательства по процессу вступления в НАТО, поскольку допустила демонстрацию пропаганды терроризма в центре Стокгольма. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Турции. «Осуждаем разрешение на проведение пропагандистской демонстрации группами, связанными с террористической организацией Рабочей партии Курдистана (РПК), в центре Стокгольма, сразу после того, как сегодня было разрешено подлое нападение на священный Коран», — заявили на сайте министерства. Согласно сообщению ведомства, подобные действия являются нарушением трехстороннего меморандума по предотвращению пропаганды терроризма, подписанного Швецией. Ранее Швеция выразила желание вступить в НАТО и подала соответствующую заявку в ведомства альянса. Турция не одобрила данные решения, поскольку шведское правительство поддерживает запрещенные Анкарой организации. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, однако, продолжает переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, стараясь уговорить последнего дать свое согласие на вступление Швеции в альянс, передает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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