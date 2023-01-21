МИД Турции: Швеция нарушила обязательства по вступлению в НАТО, оправдав террористов

Швеция нарушила свои обязательства по процессу вступления в НАТО, поскольку допустила демонстрацию пропаганды терроризма в центре Стокгольма. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Турции.
«Осуждаем разрешение на проведение пропагандистской демонстрации группами, связанными с террористической организацией Рабочей партии Курдистана (РПК), в центре Стокгольма, сразу после того, как сегодня было разрешено подлое нападение на священный Коран», — заявили на сайте министерства. Согласно сообщению ведомства, подобные действия являются нарушением трехстороннего меморандума по предотвращению пропаганды терроризма, подписанного Швецией.
Ранее Швеция выразила желание вступить в НАТО и подала соответствующую заявку в ведомства альянса. Турция не одобрила данные решения, поскольку шведское правительство поддерживает запрещенные Анкарой организации. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, однако, продолжает переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, стараясь уговорить последнего дать свое согласие на вступление Швеции в альянс, передает «Ридус».
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