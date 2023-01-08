Швеция испугалась не попасть в НАТО из-за Турции

Премьер Швеции заявил, что требования Турции для одобрения вступления страны в НАТО невыполнимы
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Болельщики сборной Швеции в Екатеринбурге, бар американка, флаг швеции, болельщики сборной швеции
Некоторые требования Турции невыполнимы для Швеции, заявил Ульф Кристерссон Фото:
новость из сюжета
Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

Турция для одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО поставила перед шведскими властями требования, выполнение которых либо не под силу, либо не отвечает интересам шведской стороны. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

«Власти Турции говорят, что хотят того, чего мы не можем или не хотим им дать», — передает слова Кристерссона издание Malay Mail. При этом он подчеркнул, что Швеция уж сделала многое из того, что обещала турецким властям. Швеция, Финляндия и Турция подписали совместное соглашение на преодоление возражений турецкой стороны против вступления этих стран в Североатлантический альянс.

Ранее Финляндия и Швеция выразили желание присоединиться к НАТО. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что финские власти вступят в альянс не раньше одобрения заявки Швеции о вхождении в организацию.

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Турция для одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО поставила перед шведскими властями требования, выполнение которых либо не под силу, либо не отвечает интересам шведской стороны. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. «Власти Турции говорят, что хотят того, чего мы не можем или не хотим им дать», — передает слова Кристерссона издание Malay Mail. При этом он подчеркнул, что Швеция уж сделала многое из того, что обещала турецким властям. Швеция, Финляндия и Турция подписали совместное соглашение на преодоление возражений турецкой стороны против вступления этих стран в Североатлантический альянс. Ранее Финляндия и Швеция выразили желание присоединиться к НАТО. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что финские власти вступят в альянс не раньше одобрения заявки Швеции о вхождении в организацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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