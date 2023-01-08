Швеция испугалась не попасть в НАТО из-за Турции

Премьер Швеции заявил, что требования Турции для одобрения вступления страны в НАТО невыполнимы

08 января 2023 в 19:08 Размер текста - 17 +

Некоторые требования Турции невыполнимы для Швеции, заявил Ульф Кристерссон Фото: Марина Молдавская © URA.RU новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Турция для одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО поставила перед шведскими властями требования, выполнение которых либо не под силу, либо не отвечает интересам шведской стороны. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. «Власти Турции говорят, что хотят того, чего мы не можем или не хотим им дать», — передает слова Кристерссона издание Malay Mail . При этом он подчеркнул, что Швеция уж сделала многое из того, что обещала турецким властям. Швеция, Финляндия и Турция подписали совместное соглашение на преодоление возражений турецкой стороны против вступления этих стран в Североатлантический альянс. Ранее Финляндия и Швеция выразили желание присоединиться к НАТО. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что финские власти вступят в альянс не раньше одобрения заявки Швеции о вхождении в организацию.

Турция для одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО поставила перед шведскими властями требования, выполнение которых либо не под силу, либо не отвечает интересам шведской стороны. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. «Власти Турции говорят, что хотят того, чего мы не можем или не хотим им дать», — передает слова Кристерссона издание Malay Mail. При этом он подчеркнул, что Швеция уж сделала многое из того, что обещала турецким властям. Швеция, Финляндия и Турция подписали совместное соглашение на преодоление возражений турецкой стороны против вступления этих стран в Североатлантический альянс. Ранее Финляндия и Швеция выразили желание присоединиться к НАТО. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что финские власти вступят в альянс не раньше одобрения заявки Швеции о вхождении в организацию.