В ХМАО прошел обильный снегопад. Фото

22 января 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

В Югре прошел сильный снегопад Фото: Размик Закарян © URA.RU В ХМАО выпали обильные осадки в виде снега. Информация об этом публикуется в социальных сетях. «Доброй ночи, Нижневартовск, знатно город засыпало сегодня. Делитесь вашими снежными фото», — сообщает telegram-канал «Типичный краб | Нижневартовск». «Подвалило работы для снегоуборочных», — написал анонимный пользователь в группе «ЧП Сургут» в социальной сети «ВКонтакте». Также он разместил в паблике фото заснеженной дороги. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО ожидаются резкие перепады температуры, от -37 до почти плюсовой температуры. Синоптики прогнозировали умеренные осадки.

В ХМАО выпали обильные осадки в виде снега. Информация об этом публикуется в социальных сетях. «Доброй ночи, Нижневартовск, знатно город засыпало сегодня. Делитесь вашими снежными фото», — сообщает telegram-канал «Типичный краб | Нижневартовск». «Подвалило работы для снегоуборочных», — написал анонимный пользователь в группе «ЧП Сургут» в социальной сети «ВКонтакте». Также он разместил в паблике фото заснеженной дороги. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО ожидаются резкие перепады температуры, от -37 до почти плюсовой температуры. Синоптики прогнозировали умеренные осадки.