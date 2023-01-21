В Югре прошел сильный снегопад
В ХМАО выпали обильные осадки в виде снега. Информация об этом публикуется в социальных сетях.
«Доброй ночи, Нижневартовск, знатно город засыпало сегодня. Делитесь вашими снежными фото», — сообщает telegram-канал «Типичный краб | Нижневартовск».
«Подвалило работы для снегоуборочных», — написал анонимный пользователь в группе «ЧП Сургут» в социальной сети «ВКонтакте». Также он разместил в паблике фото заснеженной дороги.
Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО ожидаются резкие перепады температуры, от -37 до почти плюсовой температуры. Синоптики прогнозировали умеренные осадки.
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