21 января 2023
20 января 2023

В ХМАО прошел обильный снегопад. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Первоапрельский снегопад. Екатеринбург, снег, зима, непогода, снегопад, осадки
В Югре прошел сильный снегопад Фото:

В ХМАО выпали обильные осадки в виде снега. Информация об этом публикуется в социальных сетях.

«Доброй ночи, Нижневартовск, знатно город засыпало сегодня. Делитесь вашими снежными фото», — сообщает telegram-канал «Типичный краб | Нижневартовск».

«Подвалило работы для снегоуборочных», — написал анонимный пользователь в группе «ЧП Сургут» в социальной сети «ВКонтакте». Также он разместил в паблике фото заснеженной дороги.

Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО ожидаются резкие перепады температуры, от -37 до почти плюсовой температуры. Синоптики прогнозировали умеренные осадки.

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В ХМАО выпали обильные осадки в виде снега. Информация об этом публикуется в социальных сетях. «Доброй ночи, Нижневартовск, знатно город засыпало сегодня. Делитесь вашими снежными фото», — сообщает telegram-канал «Типичный краб | Нижневартовск». «Подвалило работы для снегоуборочных», — написал анонимный пользователь в группе «ЧП Сургут» в социальной сети «ВКонтакте». Также он разместил в паблике фото заснеженной дороги. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО ожидаются резкие перепады температуры, от -37 до почти плюсовой температуры. Синоптики прогнозировали умеренные осадки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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