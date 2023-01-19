Синоптики предупредили о резком перепаде температур на выходных в ХМАО

В ХМАО придут резкие перепады температур с переходом от -37 градусов ночью до -1 градуса Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В ХМАО на выходных ожидаются перепады температур с резким переходом от -37 градусов ночью до 1 градуса ниже нуля днем. Самые сильные морозы пройдут в Нижневартовском районе. Прогноз составили специалисты Гидрометцентра ХМАО.



«21 января в большинстве районов небольшой и умеренный снег. Температура ночью по западной половине -7,-12 градусов, местами -22,-27 градусов, в Нижневартовском районе до -37 градусов, днем по западной половине -1,-6 градусов, по восточной половине -10,-15 градусов. Температура 22 января ночью по западной половине -3,-8 градусов, местами -20,-25 градусов, в Нижневартовском районе до -35 градусов, днем по западной половине -1,-6 градусов, местами -16,-21 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра.

По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске на выходных средняя температура дем составит 2-5 градусов ниже нуля. Ожидается небольшой снег, а в воскресенье снег с дождем. Ветер с порывами до 11 м/с.

В Сургуте дневная температура составит минус 4-9 градусов, с похолоданием до -21 градуса ночью. В субботу и воскресенье будет небольшой снег. Ветер с порывами до 11 м /с.

В Нижневартовске до субботы продержится температура в -18 градусов днем, при этом ночью будет опускаться до -30 градусов. К воскресенью придет потепление до -7 градусов. В субботу и воскресенье ожидается сильный снег. Порывы ветра будут достигать 11 м/с.