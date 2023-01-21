«Известия»: власти придумали, куда переселять жителей аварийных домов

«Известия»: жителей аварийных домов планируют переселять в деревянные застройки

22 января 2023 в 07:50 Размер текста - 17 +

Переселять жителей аварийных домов в деревянные застройки начнут в этом году Фото: Размик Закарян © URA.RU Российские власти планируют переселять жителей аварийных домов в деревянные конструкции. Массовую деревянную застройку застройщикам могут разрешить со следующего года. Об этом газете «Известия» рассказала пресс-помощник вице-премьера РФ Виктории Абрамченко Марта Галичева. «Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко поручила Минстрою совместно с регионами Северо-Западного федерального округа отобрать и запустить пилотные проекты для применения деревянных конструкций в программе расселения граждан из аварийного жилья», — пишут «Известия», ссылаясь на пресс-помощника вице-премьера Марту Галичеву. В случае успешной реализации пилотных проектов в регионах с развитой базой деревянных конструкций, разрешение застройщикам на массовую деревянную застройку по всей стране могут дать уже в следующем году. Как уточнила пресс-помощник вице-премьера, для повышения популярности и спроса на деревянные дома, правительством рассматривается возможность предоставить гражданам на них специальную льготную ипотеку. Такая мера позволит сделать дома еще более доступными для россиян с небольшим доходом.

Российские власти планируют переселять жителей аварийных домов в деревянные конструкции. Массовую деревянную застройку застройщикам могут разрешить со следующего года. Об этом газете «Известия» рассказала пресс-помощник вице-премьера РФ Виктории Абрамченко Марта Галичева. «Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко поручила Минстрою совместно с регионами Северо-Западного федерального округа отобрать и запустить пилотные проекты для применения деревянных конструкций в программе расселения граждан из аварийного жилья», — пишут «Известия», ссылаясь на пресс-помощника вице-премьера Марту Галичеву. В случае успешной реализации пилотных проектов в регионах с развитой базой деревянных конструкций, разрешение застройщикам на массовую деревянную застройку по всей стране могут дать уже в следующем году. Как уточнила пресс-помощник вице-премьера, для повышения популярности и спроса на деревянные дома, правительством рассматривается возможность предоставить гражданам на них специальную льготную ипотеку. Такая мера позволит сделать дома еще более доступными для россиян с небольшим доходом.