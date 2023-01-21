21 января 2023

«Известия»: власти придумали, куда переселять жителей аварийных домов

«Известия»: жителей аварийных домов планируют переселять в деревянные застройки
© Служба новостей «URA.RU»
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Переселять жителей аварийных домов в деревянные застройки начнут в этом году Фото:

Российские власти планируют переселять жителей аварийных домов в деревянные конструкции. Массовую деревянную застройку застройщикам могут разрешить со следующего года. Об этом газете «Известия» рассказала пресс-помощник вице-премьера РФ Виктории Абрамченко Марта Галичева.

«Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко поручила Минстрою совместно с регионами Северо-Западного федерального округа отобрать и запустить пилотные проекты для применения деревянных конструкций в программе расселения граждан из аварийного жилья», — пишут «Известия», ссылаясь на пресс-помощника вице-премьера Марту Галичеву. В случае успешной реализации пилотных проектов в регионах с развитой базой деревянных конструкций, разрешение застройщикам на массовую деревянную застройку по всей стране могут дать уже в следующем году.

Как уточнила пресс-помощник вице-премьера, для повышения популярности и спроса на деревянные дома, правительством рассматривается возможность предоставить гражданам на них специальную льготную ипотеку. Такая мера позволит сделать дома еще более доступными для россиян с небольшим доходом.

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Российские власти планируют переселять жителей аварийных домов в деревянные конструкции. Массовую деревянную застройку застройщикам могут разрешить со следующего года. Об этом газете «Известия» рассказала пресс-помощник вице-премьера РФ Виктории Абрамченко Марта Галичева. «Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко поручила Минстрою совместно с регионами Северо-Западного федерального округа отобрать и запустить пилотные проекты для применения деревянных конструкций в программе расселения граждан из аварийного жилья», — пишут «Известия», ссылаясь на пресс-помощника вице-премьера Марту Галичеву. В случае успешной реализации пилотных проектов в регионах с развитой базой деревянных конструкций, разрешение застройщикам на массовую деревянную застройку по всей стране могут дать уже в следующем году. Как уточнила пресс-помощник вице-премьера, для повышения популярности и спроса на деревянные дома, правительством рассматривается возможность предоставить гражданам на них специальную льготную ипотеку. Такая мера позволит сделать дома еще более доступными для россиян с небольшим доходом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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