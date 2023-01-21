Приятели обокрали спящего пермяка, вырезав лезвием дырку в штанах

22 января 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

Пермяка обокрали новые знакомые пока он спал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Соликамске Пермского края пара украла у знакомого им мужчины банковскую карту пока он спал, вырезав лезвием дырку в брюках. С нее через телефон пермяка злоумышленники перевели на свои счета около 70 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Пара встретила на улице мужчину и пригласила его в гости для распития спиртных напитков. Застолье продолжалось несколько часов, а потом гость уснул. Обвиняемые увидели на балконе сотовый телефон мужчины и, воспользовавшись тем, что на нем нет пароля, нашли информацию о наличии на одной из банковских карт нового знакомого 90 тысяч рублей. Злоумышленники знали, что карты находятся в кармане брюк спящего. Чтобы не разбудить гостя, они воспользовались лезвием и разрезали карман», — сообщили в краевом ГУ МВД России. Пропажу телефона пермяк обнаружил только на следующий день, когда проспался, а отсутствие денег — когда переоформлял в банке карту. Телефон потерпевшего пара в вечер встречи продала на улице случайному прохожему. Ранее у мужчины уже были криминальные эпизоды, его заключили под стражу, женщина сейчас находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направили в суд.

В Соликамске Пермского края пара украла у знакомого им мужчины банковскую карту пока он спал, вырезав лезвием дырку в брюках. С нее через телефон пермяка злоумышленники перевели на свои счета около 70 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Пара встретила на улице мужчину и пригласила его в гости для распития спиртных напитков. Застолье продолжалось несколько часов, а потом гость уснул. Обвиняемые увидели на балконе сотовый телефон мужчины и, воспользовавшись тем, что на нем нет пароля, нашли информацию о наличии на одной из банковских карт нового знакомого 90 тысяч рублей. Злоумышленники знали, что карты находятся в кармане брюк спящего. Чтобы не разбудить гостя, они воспользовались лезвием и разрезали карман», — сообщили в краевом ГУ МВД России. Пропажу телефона пермяк обнаружил только на следующий день, когда проспался, а отсутствие денег — когда переоформлял в банке карту. Телефон потерпевшего пара в вечер встречи продала на улице случайному прохожему. Ранее у мужчины уже были криминальные эпизоды, его заключили под стражу, женщина сейчас находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направили в суд.