21 января 2023
20 января 2023

В полиции назвали причину драки студентов в общежитии Екатеринбурга

МВД: причина драки студентов в общежитии Екатеринбурга носит бытовой характер
© Служба новостей «URA.RU»
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Минирование пункта доставки магазина La Moda. Екатеринбург, зима, безопасность, полиция, оцепление
Зачинщикам драки грозит административное наказание Фото:

Причина конфликта между студентами в общежитии № 2 Уральского Федерального университета имени Бориса Ельцина носит бытовой характер. Об этом рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«По одной из отрабатываемых сыщиками версий, компания молодых людей в общежитии глубокой ночью громко слушала музыку и мешала отдыхать. Сделанное замечание в их адрес и спровоцировало конфликт и последующую драку», — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД.

«По итогам потасовки полицией задержаны восемь студентов. В отношении каждого заведено административное дело за мелкое хулиганство. Собранные по данному факту материалы направлены на рассмотрение в суд», — добавил Горелых.

Ранее URA.RU сообщало о массовой драке в общежитии Уральского Федерального университета. Участники конфликта были доставлены в отдел полиции.

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Причина конфликта между студентами в общежитии № 2 Уральского Федерального университета имени Бориса Ельцина носит бытовой характер. Об этом рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «По одной из отрабатываемых сыщиками версий, компания молодых людей в общежитии глубокой ночью громко слушала музыку и мешала отдыхать. Сделанное замечание в их адрес и спровоцировало конфликт и последующую драку», — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД. «По итогам потасовки полицией задержаны восемь студентов. В отношении каждого заведено административное дело за мелкое хулиганство. Собранные по данному факту материалы направлены на рассмотрение в суд», — добавил Горелых. Ранее URA.RU сообщало о массовой драке в общежитии Уральского Федерального университета. Участники конфликта были доставлены в отдел полиции.
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