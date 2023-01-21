В полиции назвали причину драки студентов в общежитии Екатеринбурга

Причина конфликта между студентами в общежитии № 2 Уральского Федерального университета имени Бориса Ельцина носит бытовой характер. Об этом рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«По одной из отрабатываемых сыщиками версий, компания молодых людей в общежитии глубокой ночью громко слушала музыку и мешала отдыхать. Сделанное замечание в их адрес и спровоцировало конфликт и последующую драку», — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД.
«По итогам потасовки полицией задержаны восемь студентов. В отношении каждого заведено административное дело за мелкое хулиганство. Собранные по данному факту материалы направлены на рассмотрение в суд», — добавил Горелых.
Ранее URA.RU сообщало о массовой драке в общежитии Уральского Федерального университета. Участники конфликта были доставлены в отдел полиции.
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