Силовики задержали студентов, устроивших массовую драку в общежитии УрФУ. Фото

21 января 2023 в 23:55 Размер текста - 17 +

Полицейские задержали студентов, которые устроили драку в общежитии УрФУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Екатеринбургские полицейские задержали иностранных студентов, которые устроили массовую драку с поножовщиной в общежитии №2 Уральского Федерального университета (УрФУ). Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель. «Полицейские обыскали с собаками комнаты всех иностранных студентов. Позднее некоторых студентов из-за рубежа задержали», — рассказал читатель URA.RU. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. В полиции ответили, что на данный момент воздерживаются от комментариев. Ранее агентство сообщало, что в ночь с 20 на 21 января в общежитии УрФУ произошла потасовка между студентами из Казахстана и арабских стран. Позднее в полиции Екатеринбурга сообщили, что начали проверку по факту происшествия. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU

Екатеринбургские полицейские задержали иностранных студентов, которые устроили массовую драку с поножовщиной в общежитии №2 Уральского Федерального университета (УрФУ). Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель. «Полицейские обыскали с собаками комнаты всех иностранных студентов. Позднее некоторых студентов из-за рубежа задержали», — рассказал читатель URA.RU. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. В полиции ответили, что на данный момент воздерживаются от комментариев. Ранее агентство сообщало, что в ночь с 20 на 21 января в общежитии УрФУ произошла потасовка между студентами из Казахстана и арабских стран. Позднее в полиции Екатеринбурга сообщили, что начали проверку по факту происшествия.