Екатеринбургские полицейские задержали иностранных студентов, которые устроили массовую драку с поножовщиной в общежитии №2 Уральского Федерального университета (УрФУ). Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель.
«Полицейские обыскали с собаками комнаты всех иностранных студентов. Позднее некоторых студентов из-за рубежа задержали», — рассказал читатель URA.RU.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. В полиции ответили, что на данный момент воздерживаются от комментариев.
Ранее агентство сообщало, что в ночь с 20 на 21 января в общежитии УрФУ произошла потасовка между студентами из Казахстана и арабских стран. Позднее в полиции Екатеринбурга сообщили, что начали проверку по факту происшествия.
Фото: читатель URA.RU
Фото: читатель URA.RU
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».
Екатеринбургские полицейские задержали иностранных студентов, которые устроили массовую драку с поножовщиной в общежитии №2 Уральского Федерального университета (УрФУ). Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель. «Полицейские обыскали с собаками комнаты всех иностранных студентов. Позднее некоторых студентов из-за рубежа задержали», — рассказал читатель URA.RU. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. В полиции ответили, что на данный момент воздерживаются от комментариев. Ранее агентство сообщало, что в ночь с 20 на 21 января в общежитии УрФУ произошла потасовка между студентами из Казахстана и арабских стран. Позднее в полиции Екатеринбурга сообщили, что начали проверку по факту происшествия.