20 января 2023

Силовики задержали студентов, устроивших массовую драку в общежитии УрФУ. Фото

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Проверка ложного минирования ул.Бригадирская 8. Пермь, происшествие, дежурная часть, ппс, полиция, 02, 112
Полицейские задержали студентов, которые устроили драку в общежитии УрФУ Фото:

Екатеринбургские полицейские задержали иностранных студентов, которые устроили массовую драку с поножовщиной в общежитии №2 Уральского Федерального университета (УрФУ). Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель.

«Полицейские обыскали с собаками комнаты всех иностранных студентов. Позднее некоторых студентов из-за рубежа задержали», — рассказал читатель URA.RU.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. В полиции ответили, что на данный момент воздерживаются от комментариев.

Ранее агентство сообщало, что в ночь с 20 на 21 января в общежитии УрФУ произошла потасовка между студентами из Казахстана и арабских стран. Позднее в полиции Екатеринбурга сообщили, что начали проверку по факту происшествия.

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Екатеринбургские полицейские задержали иностранных студентов, которые устроили массовую драку с поножовщиной в общежитии №2 Уральского Федерального университета (УрФУ). Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель. «Полицейские обыскали с собаками комнаты всех иностранных студентов. Позднее некоторых студентов из-за рубежа задержали», — рассказал читатель URA.RU. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. В полиции ответили, что на данный момент воздерживаются от комментариев. Ранее агентство сообщало, что в ночь с 20 на 21 января в общежитии УрФУ произошла потасовка между студентами из Казахстана и арабских стран. Позднее в полиции Екатеринбурга сообщили, что начали проверку по факту происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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