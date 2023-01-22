Sky News: Британия давит на союзников по НАТО ради поставок танков на Украину

Правительство Британии пытается уговорить остальные страны-члены НАТО направить танки на Украину. Об этом рассказал глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. Он считает, что поставка тяжелой военной техники изменит ситуацию для украинской армии.
«Мы бы хотели, чтобы все страны пошли [в вопросе помощи Украины] как можно дальше, но все они будут поддерживать Украину таким образом, который кажется им наиболее подходящим», — заявил Джеймс Клеверли телеканалу Sky News. Он отметил, что так же и Киев продолжает настаивать на том, чтобы Запад отправил им танки.
Представители министерств обороны стран НАТО встретились 20 января на военной базе Рамштайн в Германии. Целью встречи стало обсуждение возможности поставок тяжелой военной техники на Украину, в том числе танков Leopard 2. Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что странам не удалось прийти к единому решению по этому вопросу.
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Правительство Британии пытается уговорить остальные страны-члены НАТО направить танки на Украину. Об этом рассказал глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. Он считает, что поставка тяжелой военной техники изменит ситуацию для украинской армии. «Мы бы хотели, чтобы все страны пошли [в вопросе помощи Украины] как можно дальше, но все они будут поддерживать Украину таким образом, который кажется им наиболее подходящим», — заявил Джеймс Клеверли телеканалу Sky News. Он отметил, что так же и Киев продолжает настаивать на том, чтобы Запад отправил им танки. Представители министерств обороны стран НАТО встретились 20 января на военной базе Рамштайн в Германии. Целью встречи стало обсуждение возможности поставок тяжелой военной техники на Украину, в том числе танков Leopard 2. Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что странам не удалось прийти к единому решению по этому вопросу.