Страны Запада разошлись во мнении о поставках танков на Украину

Западные страны расходятся во мнении, стоит ли поставлять Украине танки Leopard. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус во время саммита на базе Рамштайн в Германии.
«Единого мнения нет. Есть веские причины для доставки и веские причины против. Эту оценку разделят многие союзники. Мы пока не можем сказать, каким будет решение», — сказал Писториус. Информацию передает издание FOCUS online.
Военный комитет НАТО ранее призвал членов альянса поставить Киеву танки. Нидерланды выразили готовность оплатить Leopard для ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что не будет использовать немецкие танки Leopard для атаки на Россию. Польша может поставить танки Leopard 2 из своих запасов без согласия Германии на реэкспорт, цитирует Nation News премьер-министра Польша Матеуша Моравецкого.
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Западные страны расходятся во мнении, стоит ли поставлять Украине танки Leopard. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус во время саммита на базе Рамштайн в Германии. «Единого мнения нет. Есть веские причины для доставки и веские причины против. Эту оценку разделят многие союзники. Мы пока не можем сказать, каким будет решение», — сказал Писториус. Информацию передает издание FOCUS online. Военный комитет НАТО ранее призвал членов альянса поставить Киеву танки. Нидерланды выразили готовность оплатить Leopard для ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что не будет использовать немецкие танки Leopard для атаки на Россию. Польша может поставить танки Leopard 2 из своих запасов без согласия Германии на реэкспорт, цитирует Nation News премьер-министра Польша Матеуша Моравецкого.