Российская армия ведет бои за стратегически важное село Каменское в Запорожской области. Об этом рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Он также сообщил, что именно из этого села украинские боевики наносили удары по мирным жителям.
«Каменское — важный населенный пункт, контроль за которым позволял боевикам ВСУ не давать нашим войскам продвинуться в направлении Степногорска и затем Запорожья, временно оккупированным режимом Зеленского», — рассказал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он заявил, что российские военные успешно пересекли реку Янчеркак и ведут бои на ее правом берегу.
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Российская армия ведет бои за стратегически важное село Каменское в Запорожской области. Об этом рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Он также сообщил, что именно из этого села украинские боевики наносили удары по мирным жителям. «Каменское — важный населенный пункт, контроль за которым позволял боевикам ВСУ не давать нашим войскам продвинуться в направлении Степногорска и затем Запорожья, временно оккупированным режимом Зеленского», — рассказал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он заявил, что российские военные успешно пересекли реку Янчеркак и ведут бои на ее правом берегу. Ранее Рогов рассказывал, что бои ведутся практически по всей линии соприкосновения в Запорожской области. Украинской армии все сложнее удерживать позиции.