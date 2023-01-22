Рогов заявил о боях за стратегически важное село на запорожском направлении

Рогов: российские войска вступили в бой за село Каменское
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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, минометный расчет, мобилизация, мобилизованные, 120мм возимый миномет 2б11, подготовка мобилизованных
ВС РФ сражаются за село Каменское, рассказал Владимир Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская армия ведет бои за стратегически важное село Каменское в Запорожской области. Об этом рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Он также сообщил, что именно из этого села украинские боевики наносили удары по мирным жителям.

«Каменское — важный населенный пункт, контроль за которым позволял боевикам ВСУ не давать нашим войскам продвинуться в направлении Степногорска и затем Запорожья, временно оккупированным режимом Зеленского», — рассказал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он заявил, что российские военные успешно пересекли реку Янчеркак и ведут бои на ее правом берегу.

Ранее Рогов рассказывал, что бои ведутся практически по всей линии соприкосновения в Запорожской области. Украинской армии все сложнее удерживать позиции.

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Российская армия ведет бои за стратегически важное село Каменское в Запорожской области. Об этом рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Он также сообщил, что именно из этого села украинские боевики наносили удары по мирным жителям. «Каменское — важный населенный пункт, контроль за которым позволял боевикам ВСУ не давать нашим войскам продвинуться в направлении Степногорска и затем Запорожья, временно оккупированным режимом Зеленского», — рассказал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он заявил, что российские военные успешно пересекли реку Янчеркак и ведут бои на ее правом берегу. Ранее Рогов рассказывал, что бои ведутся практически по всей линии соприкосновения в Запорожской области. Украинской армии все сложнее удерживать позиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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