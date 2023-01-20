В Запорожской области заявили об активации практически всей линии фронта

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Отвоеванные у СВУ села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, днр, сау, артиллерия, самоходная гаубица, 2с1 гвоздика 122-мм самоходная гаубица
На фронте в Запорожье изменилась обстановка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Запорожской области боевые действия идут почти по всей линии соприкосновения, ВСУ все сложнее удерживать позиции в противостоянии с российской армией. Об этом рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Сейчас боевые действия в Запорожской области ведутся практически по всей линии боевого соприкосновения. Такого еще не было: Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Орехов, Малые Щербаки, Каменское», — заявил Рогов РИА Новости.

По его словам, у украинских военных упал боевой дух по сравнению с тем, что было осенью. Тогда они верили в возможность победы над армией РФ, высказался Рогов. ВСУ все сложнее удерживать позиции, фронт вот-вот начнет сыпаться, отметил он.

Ранее Рогов сообщил, что ВСУ решили поменять тактику и вместо наступления перешли к обороне Запорожской области. Армия РФ освободила четыре населенных пункта под Ореховом и населенный пункт Лобковое. Врио губернатора региона Евгений Балицкий считает, что военным РФ удастся полностью взять под контроль регион весной.

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В Запорожской области боевые действия идут почти по всей линии соприкосновения, ВСУ все сложнее удерживать позиции в противостоянии с российской армией. Об этом рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Сейчас боевые действия в Запорожской области ведутся практически по всей линии боевого соприкосновения. Такого еще не было: Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Орехов, Малые Щербаки, Каменское», — заявил Рогов РИА Новости. По его словам, у украинских военных упал боевой дух по сравнению с тем, что было осенью. Тогда они верили в возможность победы над армией РФ, высказался Рогов. ВСУ все сложнее удерживать позиции, фронт вот-вот начнет сыпаться, отметил он. Ранее Рогов сообщил, что ВСУ решили поменять тактику и вместо наступления перешли к обороне Запорожской области. Армия РФ освободила четыре населенных пункта под Ореховом и населенный пункт Лобковое. Врио губернатора региона Евгений Балицкий считает, что военным РФ удастся полностью взять под контроль регион весной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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