Рогозин начал операцию «Возмездие»

Экс-глава «Роскосмоса» заявил, что планирует уничтожить тех, кто убил его помощника в Донецке. Он отметил, что выяснил, из какого орудия нанесли удар.
«И я надеюсь, вернувшись, их (людей, которые убили помощников — прим. URA.RU) найти и уничтожить. Это дело чести. Я потерял своих бойцов, это были мои друзья. Мы много лет работали вместе. Как мужчина, и как офицер я обязан просто операцию „Возмездие“ реализовать», — сказал Рогозин в интервью РИА Новости.
Рогозин рассказал, что он запросил у «Роскосмоса» точную карту с места боевых действий и ему предоставили снимок, который сделал космический аппарат в этот день. По его словам, удалось установить орудие, из которого был сделан выстрел.
Рогозин возглавил группу военных советников на фронте, передает Life. В декабре он и его помощников ранили при обстреле ВСУ в Донецке, они находились в этот момент в гостинице, сообщает «Утро.ру». В результате погиб один из его помощников. Экс-глава «Роскосмоса» перенес операцию и заявил, что вернется на фронт в середине января.
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Экс-глава «Роскосмоса» заявил, что планирует уничтожить тех, кто убил его помощника в Донецке. Он отметил, что выяснил, из какого орудия нанесли удар. «И я надеюсь, вернувшись, их (людей, которые убили помощников — прим. URA.RU) найти и уничтожить. Это дело чести. Я потерял своих бойцов, это были мои друзья. Мы много лет работали вместе. Как мужчина, и как офицер я обязан просто операцию „Возмездие“ реализовать», — сказал Рогозин в интервью РИА Новости. Рогозин рассказал, что он запросил у «Роскосмоса» точную карту с места боевых действий и ему предоставили снимок, который сделал космический аппарат в этот день. По его словам, удалось установить орудие, из которого был сделан выстрел. Рогозин возглавил группу военных советников на фронте, передает Life. В декабре он и его помощников ранили при обстреле ВСУ в Донецке, они находились в этот момент в гостинице, сообщает «Утро.ру». В результате погиб один из его помощников. Экс-глава «Роскосмоса» перенес операцию и заявил, что вернется на фронт в середине января.