Рогозин заявил о готовности вернуться на фронт

Рогозин вернется на фронт в январе
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Рогозин готов вернуться на фронт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин вернется на фронт в середине января. Об этом рассказал телеканал RT.

«Экс-главу „Роскосмоса“, ныне руководителя группы военных советников „Царские волки“ уже выписали из госпиталя после операции из-за ранения», — сообщает RT. Рогозин также объявил, что сейчас ведется набор военных и технических специалистов в спецотряд «Царские волки».

Ранее стало известно, что Рогозин был ранен в Донецке при обстреле ВСУ. Он уже сообщал, что планирует вернуться на фронт, когда завершит лечение. Рогозин заявил, что это дело чести.

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Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин вернется на фронт в середине января. Об этом рассказал телеканал RT. «Экс-главу „Роскосмоса“, ныне руководителя группы военных советников „Царские волки“ уже выписали из госпиталя после операции из-за ранения», — сообщает RT. Рогозин также объявил, что сейчас ведется набор военных и технических специалистов в спецотряд «Царские волки». Ранее стало известно, что Рогозин был ранен в Донецке при обстреле ВСУ. Он уже сообщал, что планирует вернуться на фронт, когда завершит лечение. Рогозин заявил, что это дело чести.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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