Рогозин заявил о готовности вернуться на фронт

Рогозин готов вернуться на фронт
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин вернется на фронт в середине января. Об этом рассказал телеканал RT.
«Экс-главу „Роскосмоса“, ныне руководителя группы военных советников „Царские волки“ уже выписали из госпиталя после операции из-за ранения», — сообщает RT. Рогозин также объявил, что сейчас ведется набор военных и технических специалистов в спецотряд «Царские волки».
Ранее стало известно, что Рогозин был ранен в Донецке при обстреле ВСУ. Он уже сообщал, что планирует вернуться на фронт, когда завершит лечение. Рогозин заявил, что это дело чести.
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