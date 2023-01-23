Зеленский назвал самое желанное оружие с Запада

Зеленский требует у Запада больше танков и систем ПВО

Украина нуждается в большем количестве танков, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина больше всего нуждается в поставках систем противовоздушной обороны (ПВО), наподобие немецких ЗРК IRIS-T и американских NASAMS, Patriot, а также танков и боевых машин пехоты (БМП). Об этом заявил президента Украины Владимир Зеленский.

«Я благодарен Германии за IRIS-T. Это хорошие системы, нам бы их побольше. Канцлер Шольц дал обещание, поверим ему. Будем ждать. И, конечно, NASAMS, Patriot», — заявил Зеленский, передает MK.RU . Он отметил, что Киеву также нужно больше танков и БМП, так как это техника в дефиците.

Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием. 22 января в немецкой газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) сообщили, что усиление поставок танков Украине стало поворотным моментом в позиции Запада в конфликте на Украине. 23 января Зеленский отметил, что поставки нескольких танков не изменят ситуацию, намекнув на увеличение объемов спонсирования, сообщает RT.