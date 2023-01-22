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Летний кубок КВН в 2023 году пройдет в Перми

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Встреча выпускников КВН (Клуб Веселых и Находчивых). Екатеринбург, уральские пельмени, квн, камызяки, город пятигорск
Кубок КВН станет одним из флагманских событий 300-летия Перми Фото:

В Перми в 2023 году пройдет летний кубок Высшей лиги КВН. Событие станет одним из флагманских на 300-летие города, сообщает сайт правительства Пермского края.

«Правительство Пермского края и ООО «Телевизионное творческое объединение «АМиК» (ТТО «АМиК») заключили меморандум о проведении на территории краевой столицы Летнего кубка чемпионов Высшей лиги Клуба веселых и находчивых», — передает сайт кабмина. Чемпионат покажут также на Первом канале.

По словам организаторов, на проведение кубка в Пермь приедут более 100 звезд КВН и более пяти тысяч зрителей. Среди команд в чемпионате будет участвовать и сборная Пермского края, победившая в высшей сборной лиге КВН 2021 года. По инициативе губернатора региона Дмитрий Махонина игры КВН в 2022—2024 года проводятся в Перми.

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В Перми в 2023 году пройдет летний кубок Высшей лиги КВН. Событие станет одним из флагманских на 300-летие города, сообщает сайт правительства Пермского края. «Правительство Пермского края и ООО «Телевизионное творческое объединение «АМиК» (ТТО «АМиК») заключили меморандум о проведении на территории краевой столицы Летнего кубка чемпионов Высшей лиги Клуба веселых и находчивых», — передает сайт кабмина. Чемпионат покажут также на Первом канале. По словам организаторов, на проведение кубка в Пермь приедут более 100 звезд КВН и более пяти тысяч зрителей. Среди команд в чемпионате будет участвовать и сборная Пермского края, победившая в высшей сборной лиге КВН 2021 года. По инициативе губернатора региона Дмитрий Махонина игры КВН в 2022—2024 года проводятся в Перми.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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