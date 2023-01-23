ВЦИОМ: россияне потратили на празднование Нового года два МРОТ

23 января 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Мужчины потратили на Новый год больше денег, чем женщины Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители России потратили на празднование Нового года 38 493 рубля, эта сумма равна двум минимальным размерам оплаты труда (МРОТ — 16242 рубля). Об этом рассказали исследователи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «На празднование Нового года в среднем собирались потратить 37 668 рублей. Фактические расходы немного превысили планы и составили 38 493 рубля. Мужчины на празднование Нового года в среднем потратили на 21% больше, чем женщины (43 705 рублей vs. 34 423 рубля соответственно)», — сообщается на сайте ВЦИОМ . Сообщается, что максимальное количество расходов было у молодежи от 25 до 34 лет. Они потратили 51 717 тысяч рублей. Половина этой суммы ушла на новогодний досуг — рестораны, театр, елки для детей. ВЦИОМ сообщает, что россияне больше потратили на досуг, чем в предыдущие годы (9 462 рубля, 13744 рубля и 15 287 рублей соответственно). Это стало одной из причин увеличения затрат, по сравнению с прошлым годом прирост составил 41%.

Жители России потратили на празднование Нового года 38 493 рубля, эта сумма равна двум минимальным размерам оплаты труда (МРОТ — 16242 рубля). Об этом рассказали исследователи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «На празднование Нового года в среднем собирались потратить 37 668 рублей. Фактические расходы немного превысили планы и составили 38 493 рубля. Мужчины на празднование Нового года в среднем потратили на 21% больше, чем женщины (43 705 рублей vs. 34 423 рубля соответственно)», — сообщается на сайте ВЦИОМ. Сообщается, что максимальное количество расходов было у молодежи от 25 до 34 лет. Они потратили 51 717 тысяч рублей. Половина этой суммы ушла на новогодний досуг — рестораны, театр, елки для детей. ВЦИОМ сообщает, что россияне больше потратили на досуг, чем в предыдущие годы (9 462 рубля, 13744 рубля и 15 287 рублей соответственно). Это стало одной из причин увеличения затрат, по сравнению с прошлым годом прирост составил 41%.