Украинцев призвали отказаться от сильного нагрева квартир

Глава украинской энергокомпании «Укрэнерго» Виталий Зайченко призвал соотечественников отказаться от полноценного отопления в пользу дополнительных свитеров. Такое заявление он сделал в эфире национального телеканала на фоне обострения энергетического кризиса в стране.

«Нужно не доводить температуру в помещениях до тех максимально комфортных 20-22 градусов, а надевать дополнительный свитер и этим помочь нашей энергосистеме», — заявил Зайченко, передает ТАСС. Он подчеркнул, что бытовые потребители являются крупнейшими потребителями электроэнергии.

Эксперты прогнозируют серьезные перебои с энергоснабжением в зимний период. Кризис усугубляется разрушением энергетической инфраструктуры в результате боевых действий.

