Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Украина

Украинцев призвали отказаться от сильного нагрева квартир

Глава «Укрэнерго» Зайченко предложил украинцам носить свитера
04 ноября 2025 в 14:31
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Украинцам посоветовали гретьcя в свитерах вместо отопления

Украинцам посоветовали гретьcя в свитерах вместо отопления

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава украинской энергокомпании «Укрэнерго» Виталий Зайченко призвал соотечественников отказаться от полноценного отопления в пользу дополнительных свитеров. Такое заявление он сделал в эфире национального телеканала на фоне обострения энергетического кризиса в стране.

«Нужно не доводить температуру в помещениях до тех максимально комфортных 20-22 градусов, а надевать дополнительный свитер и этим помочь нашей энергосистеме», — заявил Зайченко, передает ТАСС. Он подчеркнул, что бытовые потребители являются крупнейшими потребителями электроэнергии.

Эксперты прогнозируют серьезные перебои с энергоснабжением в зимний период. Кризис усугубляется разрушением энергетической инфраструктуры в результате боевых действий.

Продолжение после рекламы

Энергетический кризис на Украине обострился на фоне разрушения энергетической инфраструктуры в результате боевых действий. Европейские страны не могут помочь восстановлением трансформаторного оборудования, так как предприятия-производители ликвидированы, а технические стандарты отличаются от украинских. В стране продолжаются аварийные отключения электричества во всех регионах, эксперты прогнозируют до 20 часов без электричества в пиковые периоды холодов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал