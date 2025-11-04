Украинцев призвали отказаться от сильного нагрева квартир
Украинцам посоветовали гретьcя в свитерах вместо отопления
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Глава украинской энергокомпании «Укрэнерго» Виталий Зайченко призвал соотечественников отказаться от полноценного отопления в пользу дополнительных свитеров. Такое заявление он сделал в эфире национального телеканала на фоне обострения энергетического кризиса в стране.
«Нужно не доводить температуру в помещениях до тех максимально комфортных 20-22 градусов, а надевать дополнительный свитер и этим помочь нашей энергосистеме», — заявил Зайченко, передает ТАСС. Он подчеркнул, что бытовые потребители являются крупнейшими потребителями электроэнергии.
Эксперты прогнозируют серьезные перебои с энергоснабжением в зимний период. Кризис усугубляется разрушением энергетической инфраструктуры в результате боевых действий.
Энергетический кризис на Украине обострился на фоне разрушения энергетической инфраструктуры в результате боевых действий. Европейские страны не могут помочь восстановлением трансформаторного оборудования, так как предприятия-производители ликвидированы, а технические стандарты отличаются от украинских. В стране продолжаются аварийные отключения электричества во всех регионах, эксперты прогнозируют до 20 часов без электричества в пиковые периоды холодов.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.