Мэр Перми дал установку главам районов после скандала

Мэр Перми Алексей Демкин поручил главам районов расчистить парковки для инвалидов

Демкин назвал наглостью складирование снега на парковках для инвалидов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми пройдет проверка парковочных мест для инвалидов. Складирование снега на них недопустимо, такие нарушения должны быть незамедлительно устранены главами районов. Об этом сообщил глава города Алексей Демкин в telegram-канале после жалобы в соцсетях на заваленную парковку у ЖК «Новый центр» рядом с ТРК «Семья».

«Использовать парковочные места для инвалидов для складирования снега — недопустимо, это уже верх наглости! Это касается не только улицы Революции и центра, а абсолютно всего города», — возмутился мэр. Парковки у «Семьи» были оперативно расчищены, в доказательство он опубликовал фотографии.

Демкин дал поручения всем главам районов Перми проверить в течение двух-трех дней парковки для инвалидов и оперативно убрать снег в случае необходимости. Он пообещал проконтролировать результаты работ, специально не называя маршрут и время проверки: «В ближайшее время планирую объезд. Дату и маршрут специально не называю, будет „сюрпризом“».

На прошлой неделе в соцсети «ВКонтакте» появилась жалоба на заваленную счищенным с улиц снегом парковку для инвалидов в центре Перми. К властям обратилась руководитель краевой организации защиты прав детей-инвалидов Анастасия Гилева на своей личной странице. На опубликованных фотографиях на фоне ТРК «Семья» были запечатлены грязные кучи снега прямо под знаками, указывающими на место парковки для инвалидов и перевозящих их людей.

Корреспонденту URA.RU в администрации рассказали, что вывоз снега был затруднен из-за круглосуточно припаркованных машин. За нарушения к подрядчику будут применены штрафные санкции.