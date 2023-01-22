В селе Введенское Кетовского округа (Курганская область) прошла церемония вручения ордена мужества родным погибшего в ходе СВО солдата Владислава Дятлова, была открыта мемориальная доска в его честь. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места события.
«Совсем молодой человек осознанно выбрал свой путь, погиб, защищая свою Родину, примите мои соболезнования», — сказал на церемонии начальник курганского управления Росгвардии Олег Охрименко, обращаясь к родным погибшего. Мужчина служил в рядах Росгвардии до того, как отправиться на службу по контракту. Он погиб в сентябре прошлого года в возрасте 30 лет.
Мемориальную доску в честь погибшего открыли в школе села Введенское. Высокопоставленный силовик отметил, что многие сейчас выполняют задачу в зоне боевых действий, и назвал смерть солдата большой утратой для города Кургана и всей Курганской области. «Низкий ему поклон, будем помнить», — добавил полковник Охрименко.
В школе курганского села Введенское прошла церемония открытия мемориальной доски погибшему солдату
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В селе Введенское Кетовского округа (Курганская область) прошла церемония вручения ордена мужества родным погибшего в ходе СВО солдата Владислава Дятлова, была открыта мемориальная доска в его честь. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места события. «Совсем молодой человек осознанно выбрал свой путь, погиб, защищая свою Родину, примите мои соболезнования», — сказал на церемонии начальник курганского управления Росгвардии Олег Охрименко, обращаясь к родным погибшего. Мужчина служил в рядах Росгвардии до того, как отправиться на службу по контракту. Он погиб в сентябре прошлого года в возрасте 30 лет. Мемориальную доску в честь погибшего открыли в школе села Введенское. Высокопоставленный силовик отметил, что многие сейчас выполняют задачу в зоне боевых действий, и назвал смерть солдата большой утратой для города Кургана и всей Курганской области. «Низкий ему поклон, будем помнить», — добавил полковник Охрименко.