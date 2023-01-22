Родным погибшего на СВО курганца вручили награду. Фото, видео

23 января 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

Курганцам вручили орден мужества после гибели их сына на СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Введенское Кетовского округа (Курганская область) прошла церемония вручения ордена мужества родным погибшего в ходе СВО солдата Владислава Дятлова, была открыта мемориальная доска в его честь. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места события. «Совсем молодой человек осознанно выбрал свой путь, погиб, защищая свою Родину, примите мои соболезнования», — сказал на церемонии начальник курганского управления Росгвардии Олег Охрименко, обращаясь к родным погибшего. Мужчина служил в рядах Росгвардии до того, как отправиться на службу по контракту. Он погиб в сентябре прошлого года в возрасте 30 лет. Мемориальную доску в честь погибшего открыли в школе села Введенское. Высокопоставленный силовик отметил, что многие сейчас выполняют задачу в зоне боевых действий, и назвал смерть солдата большой утратой для города Кургана и всей Курганской области. «Низкий ему поклон, будем помнить», — добавил полковник Охрименко. В школе курганского села Введенское прошла церемония открытия мемориальной доски погибшему солдату Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Десятки курганцев пришли на торжественную церемонию памяти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Родные погибшего в ходе СВО солдата получили орден мужества, которым наградили их сына Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Награду вручил начальник курганского управления Росгвардии Олег Охрименко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сельчане принесли цветы для возложения к мемориальной доске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Введенское Кетовского округа (Курганская область) прошла церемония вручения ордена мужества родным погибшего в ходе СВО солдата Владислава Дятлова, была открыта мемориальная доска в его честь. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места события. «Совсем молодой человек осознанно выбрал свой путь, погиб, защищая свою Родину, примите мои соболезнования», — сказал на церемонии начальник курганского управления Росгвардии Олег Охрименко, обращаясь к родным погибшего. Мужчина служил в рядах Росгвардии до того, как отправиться на службу по контракту. Он погиб в сентябре прошлого года в возрасте 30 лет. Мемориальную доску в честь погибшего открыли в школе села Введенское. Высокопоставленный силовик отметил, что многие сейчас выполняют задачу в зоне боевых действий, и назвал смерть солдата большой утратой для города Кургана и всей Курганской области. «Низкий ему поклон, будем помнить», — добавил полковник Охрименко.