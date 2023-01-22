22 января 2023
21 января 2023

Родным погибшего на СВО курганца вручили награду. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганцам вручили орден мужества после гибели их сына на СВО Фото:

В селе Введенское Кетовского округа (Курганская область) прошла церемония вручения ордена мужества родным погибшего в ходе СВО солдата Владислава Дятлова, была открыта мемориальная доска в его честь. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места события.

«Совсем молодой человек осознанно выбрал свой путь, погиб, защищая свою Родину, примите мои соболезнования», — сказал на церемонии начальник курганского управления Росгвардии Олег Охрименко, обращаясь к родным погибшего. Мужчина служил в рядах Росгвардии до того, как отправиться на службу по контракту. Он погиб в сентябре прошлого года в возрасте 30 лет.

Мемориальную доску в честь погибшего открыли в школе села Введенское. Высокопоставленный силовик отметил, что многие сейчас выполняют задачу в зоне боевых действий, и назвал смерть солдата большой утратой для города Кургана и всей Курганской области. «Низкий ему поклон, будем помнить», — добавил полковник Охрименко.

В школе курганского села Введенское прошла церемония открытия мемориальной доски погибшему солдату
Фото:
Десятки курганцев пришли на торжественную церемонию памяти
Фото:
Родные погибшего в ходе СВО солдата получили орден мужества, которым наградили их сына
Фото:
Награду вручил начальник курганского управления Росгвардии Олег Охрименко
Фото:
Сельчане принесли цветы для возложения к мемориальной доске
Фото:

Тысячи курганцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан».

В селе Введенское Кетовского округа (Курганская область) прошла церемония вручения ордена мужества родным погибшего в ходе СВО солдата Владислава Дятлова, была открыта мемориальная доска в его честь. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места события. «Совсем молодой человек осознанно выбрал свой путь, погиб, защищая свою Родину, примите мои соболезнования», — сказал на церемонии начальник курганского управления Росгвардии Олег Охрименко, обращаясь к родным погибшего. Мужчина служил в рядах Росгвардии до того, как отправиться на службу по контракту. Он погиб в сентябре прошлого года в возрасте 30 лет. Мемориальную доску в честь погибшего открыли в школе села Введенское. Высокопоставленный силовик отметил, что многие сейчас выполняют задачу в зоне боевых действий, и назвал смерть солдата большой утратой для города Кургана и всей Курганской области. «Низкий ему поклон, будем помнить», — добавил полковник Охрименко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...