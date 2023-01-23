«Дочка» Минобороны РФ закупила технику в фирме пермского миллиардера

Пермское ООО «Сатурн-Р-Авто» выиграло конкурс на поставку машин в структуру Минобороны РФ

Пермская компания победила в конкурсе на поставку автомобилей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Пермское предприятие ООО «Сатурн-Р-Авто», соучредителем которого является миллиардер Александр Репин, победило в торгах на поставку техники в структуру Минобороны РФ. Речь о микроавтобусах на общую сумму 10,1 млн рублей, которые закупила ППК «Военно-строительная компания». Конкурсная документация опубликована в сервисе СБИС.

«Предмет договора — поставка легковых автомобилей (микроавтобусов) для нужд ППК «ВСК». Модель — Peugeot Traveller. Количество — две штуки. Заключить договор с единственным участником процедуры закупки — обществом с ограниченной ответственностью «Сатурн-Р-Авто», — сообщается в документах.

В документах также сообщается об итогах аукциона на поставку партии легковых автомобилей GW Wingle 7 на общую сумму 11,5 млн рублей, на которую заявлялось ООО «Сатурн-Р-Авто». Победителем торгов по этому лоту стало московское предприятие ООО «Кар АЦ», понизившее цену контракта до 11,2 млн рублей.

ППК «Военно-строительная компания» занимается проектированием и строительством «под ключ» жилых домов и микрорайонов, созданием сложных объектов военной медицины, реконструкцией и капремонтом исторических зданий. Учредителем предприятия является Министерство обороны РФ, главой наблюдательного совета — Сергей Шойгу.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермское ООО «Сатурн-Р-Авто» стало победителем торгов на поставку техники в силовую структуру. ФКУ «Уральское управление материально-технического снабжения» МВД РФ закупило у дилера партию легковых автомобилей.