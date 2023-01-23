Отоларинголог Зайцев: на лечение гриппа приходится тратить больше лекарств, чем раньше

24 января 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

После гриппа у человека увеличивается риск развития хронических заболеваний в горле Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Свиной грипп — 2022 В нынешний эпидемический сезон против вируса гриппа врачи используют большее количество лекарств, чем раньше. Об этом URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Если мы говорим про процедурную часть, то стандартного количества, например, пяти процедур уже недостаточно. Приходится делать больше, соответственно, ограничительных мероприятий тоже больше. Каких-то пациентов мы просим не выходить на работу. Приходится больше лекарственных препаратов использовать. Мы не можем обойтись тем базисом, который был раньше, а приходится прикрываться еще препаратами, то есть, ни одним видом антисептиков, а двумя», — сказал Владимир Зайцев. Врач подчеркнул, что также возросли шансы на появление хронических заболеваний после вируса. «Воспаление реально тяжелее протекает, поэтому отношению к нему более настороженное, более ответственное. И самое главное, это не должно хронизироваться. Тонзиллит не должен развиваться, потому что для нас тоже важно, чтобы вирус погиб, а хронических состояний не наступило. Характерны истории, что у пациентов еще месяц назад подобного не было, но теперь картина развившегося хронического тонзиллита», — рассказал он. Ранее заведующий терапевтического отделения онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков в беседе с URA.RU рассказал, что восстановление организма после тяжелого гриппа может длиться более трех месяцев. При легких формах заболевания восстановление может продлиться до трех недель. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В нынешний эпидемический сезон против вируса гриппа врачи используют большее количество лекарств, чем раньше. Об этом URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Если мы говорим про процедурную часть, то стандартного количества, например, пяти процедур уже недостаточно. Приходится делать больше, соответственно, ограничительных мероприятий тоже больше. Каких-то пациентов мы просим не выходить на работу. Приходится больше лекарственных препаратов использовать. Мы не можем обойтись тем базисом, который был раньше, а приходится прикрываться еще препаратами, то есть, ни одним видом антисептиков, а двумя», — сказал Владимир Зайцев. Врач подчеркнул, что также возросли шансы на появление хронических заболеваний после вируса. «Воспаление реально тяжелее протекает, поэтому отношению к нему более настороженное, более ответственное. И самое главное, это не должно хронизироваться. Тонзиллит не должен развиваться, потому что для нас тоже важно, чтобы вирус погиб, а хронических состояний не наступило. Характерны истории, что у пациентов еще месяц назад подобного не было, но теперь картина развившегося хронического тонзиллита», — рассказал он. Ранее заведующий терапевтического отделения онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков в беседе с URA.RU рассказал, что восстановление организма после тяжелого гриппа может длиться более трех месяцев. При легких формах заболевания восстановление может продлиться до трех недель.