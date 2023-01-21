Терапевт раскрыл, сколько длится восстановление после гриппа

Терапевт Рябков: на восстановление после гриппа человеку требуется более трех месяцев

22 января 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Хронические заболевания влияют на сроки восстановления после гриппа, сказал Андрей Рябков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Восстановление организма после гриппа может длиться более трех месяцев. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал заведующий терапевтического отделения онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков. «При легкой форме течения гриппа организм восстанавливается примерно в течение 7-10 дней. При средней тяжести — от 10 до 14 дней, иногда срок доходит до 21 дня. При тяжелой форме гриппа организму может потребоваться порядка трех месяцев, а иногда и больше. На срок восстановления может оказывать влияние состояние иммунитета перед наступлением болезни, наличие хронических заболеваний», — сказал Андрей Рябков. Также он назвал наиболее опасные осложнения болезни. «Выделяются вирусная пневмония, вирусный менингит, обострение ишемической болезнь сердца, бронхиальной астмы, хронического бронхита. Также грипп может привести к отиту, синуситу», — отметил врач. Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил, что после заболевания у человека могут возникнуть проблемы с сердцем. Что в будущем может привести к перебоям в сердечном ритме.

Восстановление организма после гриппа может длиться более трех месяцев. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал заведующий терапевтического отделения онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков. «При легкой форме течения гриппа организм восстанавливается примерно в течение 7-10 дней. При средней тяжести — от 10 до 14 дней, иногда срок доходит до 21 дня. При тяжелой форме гриппа организму может потребоваться порядка трех месяцев, а иногда и больше. На срок восстановления может оказывать влияние состояние иммунитета перед наступлением болезни, наличие хронических заболеваний», — сказал Андрей Рябков. Также он назвал наиболее опасные осложнения болезни. «Выделяются вирусная пневмония, вирусный менингит, обострение ишемической болезнь сердца, бронхиальной астмы, хронического бронхита. Также грипп может привести к отиту, синуситу», — отметил врач. Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил, что после заболевания у человека могут возникнуть проблемы с сердцем. Что в будущем может привести к перебоям в сердечном ритме.