21 января 2023

Терапевт раскрыл, сколько длится восстановление после гриппа

Терапевт Рябков: на восстановление после гриппа человеку требуется более трех месяцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Хронические заболевания влияют на сроки восстановления после гриппа, сказал Андрей Рябков Фото:

Восстановление организма после гриппа может длиться более трех месяцев. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал заведующий терапевтического отделения онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков.

«При легкой форме течения гриппа организм восстанавливается примерно в течение 7-10 дней. При средней тяжести — от 10 до 14 дней, иногда срок доходит до 21 дня. При тяжелой форме гриппа организму может потребоваться порядка трех месяцев, а иногда и больше. На срок восстановления может оказывать влияние состояние иммунитета перед наступлением болезни, наличие хронических заболеваний», — сказал Андрей Рябков.

Также он назвал наиболее опасные осложнения болезни. «Выделяются вирусная пневмония, вирусный менингит, обострение ишемической болезнь сердца, бронхиальной астмы, хронического бронхита. Также грипп может привести к отиту, синуситу», — отметил врач.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил, что после заболевания у человека могут возникнуть проблемы с сердцем. Что в будущем может привести к перебоям в сердечном ритме.

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Восстановление организма после гриппа может длиться более трех месяцев. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал заведующий терапевтического отделения онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков. «При легкой форме течения гриппа организм восстанавливается примерно в течение 7-10 дней. При средней тяжести — от 10 до 14 дней, иногда срок доходит до 21 дня. При тяжелой форме гриппа организму может потребоваться порядка трех месяцев, а иногда и больше. На срок восстановления может оказывать влияние состояние иммунитета перед наступлением болезни, наличие хронических заболеваний», — сказал Андрей Рябков. Также он назвал наиболее опасные осложнения болезни. «Выделяются вирусная пневмония, вирусный менингит, обострение ишемической болезнь сердца, бронхиальной астмы, хронического бронхита. Также грипп может привести к отиту, синуситу», — отметил врач. Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил, что после заболевания у человека могут возникнуть проблемы с сердцем. Что в будущем может привести к перебоям в сердечном ритме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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