22 января 2023

Чиновники из Сургута отправятся на Сахалин изучать работу общественного транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ветреная погода в Екатеринбурге. Екатеринбург , автобус, общественный транспорт, пассажиры, автопредприятие
Чиновники Сургута отправились в Южно-Сахалинск, чтобы решить проблему с транспортом Фото:

Чиновники Сургута отправились в Южно-Сахалинск, чтобы изучить опыт коллег и решить проблемы общественного транспорта в рамках проекта «Умный город». Об этом рассказал мэр Сургута Андрей Филатов во время интервью телеканалу «Мир».

«Коллеги, которые отвечают за проект, выехали в Южно-Сахалинск за обменом опытом. Там тоже реализовывается этот проект, но уже на другой стадии. Сейчас формируем архитектуру этого решения так, чтобы при возможностях Сургута получить комфорт в части поездок по городу», — сказал Фиалотов.

Он добавил, что в Сургуте уже работает цифровой сервис, который позволяет отслеживать местонахождение общественного транспорта. А работа системы «Умных светофором» помогла увеличить скорость передвижения в Сургуте приблизительно на 15%.

Ранее URA.RU писало, что Сургут и Ханты-Мансийск вошли в рейтинг самых умных городов России в плане цифровизации. Топ составил Минстрой РФ.

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Чиновники Сургута отправились в Южно-Сахалинск, чтобы изучить опыт коллег и решить проблемы общественного транспорта в рамках проекта «Умный город». Об этом рассказал мэр Сургута Андрей Филатов во время интервью телеканалу «Мир». «Коллеги, которые отвечают за проект, выехали в Южно-Сахалинск за обменом опытом. Там тоже реализовывается этот проект, но уже на другой стадии. Сейчас формируем архитектуру этого решения так, чтобы при возможностях Сургута получить комфорт в части поездок по городу», — сказал Фиалотов. Он добавил, что в Сургуте уже работает цифровой сервис, который позволяет отслеживать местонахождение общественного транспорта. А работа системы «Умных светофором» помогла увеличить скорость передвижения в Сургуте приблизительно на 15%. Ранее URA.RU писало, что Сургут и Ханты-Мансийск вошли в рейтинг самых умных городов России в плане цифровизации. Топ составил Минстрой РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...