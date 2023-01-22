Чиновники из Сургута отправятся на Сахалин изучать работу общественного транспорта

Чиновники Сургута отправились в Южно-Сахалинск, чтобы решить проблему с транспортом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чиновники Сургута отправились в Южно-Сахалинск, чтобы изучить опыт коллег и решить проблемы общественного транспорта в рамках проекта «Умный город». Об этом рассказал мэр Сургута Андрей Филатов во время интервью телеканалу «Мир».

«Коллеги, которые отвечают за проект, выехали в Южно-Сахалинск за обменом опытом. Там тоже реализовывается этот проект, но уже на другой стадии. Сейчас формируем архитектуру этого решения так, чтобы при возможностях Сургута получить комфорт в части поездок по городу», — сказал Фиалотов.

Он добавил, что в Сургуте уже работает цифровой сервис, который позволяет отслеживать местонахождение общественного транспорта. А работа системы «Умных светофором» помогла увеличить скорость передвижения в Сургуте приблизительно на 15%.

Ранее URA.RU писало, что Сургут и Ханты-Мансийск вошли в рейтинг самых умных городов России в плане цифровизации. Топ составил Минстрой РФ.