Ханты-Мансийск и Сургут вошли в топ самых умных городов России

В рейтинге учитывается уровень цифровизации городов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сургут и Ханты-Мансийск вошли в рейтинг самых умных городов России в плане цифровизации. Топ составило Министерство строительство РФ. Об этом стало известно во время награждения на форуме «Умный город: новые вызовы» в Мурманске.

«В категории городов с населением от 250 тысяч до 1 миллиона человек лидируют Тюмень (100,75 балла), Рязань (87,76 балла) и Сургут (86,25 балла). Положительная динамика наблюдается также и у малых городов. На первой позиции находится Ханты-Мансийск (91,85 балла)», — говорится на сайте Минстроя РФ.

Минстрой составляет подобный рейтинг четвертый год подряд. В нем учитываются процессы цифровизации в городах по нескольким направлениям, например инновациях для городской среды, умного транспорта, или же инфраструктура сетей связи.

Ранее URA.RU рассказывало, что ХМАО получит из Москвы деньги на умные спортплощадки с Wi-Fi. В регион поступило 52 млн рублей на создание объектов в Югорске и Березовском районе.