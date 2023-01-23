Вучич: Сербия оказалась под ударом Запада из-за Украины

24 января 2023 в 03:08 Размер текста - 17 +

Вучич считает, что Сербия оказалась под ударом Запада из-за конфликта на Украине Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Сербии не ввели санкции против России из-за конфликта на Украине. По этой причине страна оказалась у всех на виду, и Запад оказывает на нее давление. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич во время обращения к нации. «Если внимательно посмотреть на последние несколько месяцев, то после начала российско — украинского конфликта <…> это стало одной из самых больших проблем <…> для Сербии. В первую очередь по той причине, что мы у всех на виду, потому что мы не ввели санкции против Российской Федерации», — передает ТАСС слова сербского лидера. В своем выступлении Вучич также высказал опасение, что конфликт может распространиться и на другие территории. Он отметил, что Сербия предпримет все возможное, чтобы не допустить переход конфликта на территорию республики. Ранее сообщалось, что врио главы ДНР Денис Пушилин высказал уверенность в том, что на президента Сербии Вучича оказывается давление. В противном случае он никогда бы не сделал заявление о принадлежности Крыма и Донбасса к Украине. Позднее представители Западных стран поставили Вучичу ультиматум. Президент Сербии должен выбрать либо изоляцию, либо согласие со всеми пунктами нового франко — немецкого переговорного плана, который подразумевает, в том числе вступление непризнанного Косова в ООН. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Сербии не ввели санкции против России из-за конфликта на Украине. По этой причине страна оказалась у всех на виду, и Запад оказывает на нее давление. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич во время обращения к нации. «Если внимательно посмотреть на последние несколько месяцев, то после начала российско — украинского конфликта <…> это стало одной из самых больших проблем <…> для Сербии. В первую очередь по той причине, что мы у всех на виду, потому что мы не ввели санкции против Российской Федерации», — передает ТАСС слова сербского лидера. В своем выступлении Вучич также высказал опасение, что конфликт может распространиться и на другие территории. Он отметил, что Сербия предпримет все возможное, чтобы не допустить переход конфликта на территорию республики. Ранее сообщалось, что врио главы ДНР Денис Пушилин высказал уверенность в том, что на президента Сербии Вучича оказывается давление. В противном случае он никогда бы не сделал заявление о принадлежности Крыма и Донбасса к Украине. Позднее представители Западных стран поставили Вучичу ультиматум. Президент Сербии должен выбрать либо изоляцию, либо согласие со всеми пунктами нового франко — немецкого переговорного плана, который подразумевает, в том числе вступление непризнанного Косова в ООН.