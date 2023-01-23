23 января 2023

Вучич: Сербия оказалась под ударом Запада из-за Украины

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Вучич считает, что Сербия оказалась под ударом Запада из-за конфликта на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти Сербии не ввели санкции против России из-за конфликта на Украине. По этой причине страна оказалась у всех на виду, и Запад оказывает на нее давление. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич во время обращения к нации.

«Если внимательно посмотреть на последние несколько месяцев, то после начала российско — украинского конфликта <…> это стало одной из самых больших проблем <…> для Сербии. В первую очередь по той причине, что мы у всех на виду, потому что мы не ввели санкции против Российской Федерации», — передает ТАСС слова сербского лидера.

В своем выступлении Вучич также высказал опасение, что конфликт может распространиться и на другие территории. Он отметил, что Сербия предпримет все возможное, чтобы не допустить переход конфликта на территорию республики.

Ранее сообщалось, что врио главы ДНР Денис Пушилин высказал уверенность в том, что на президента Сербии Вучича оказывается давление. В противном случае он никогда бы не сделал заявление о принадлежности Крыма и Донбасса к Украине. Позднее представители Западных стран поставили Вучичу ультиматум. Президент Сербии должен выбрать либо изоляцию, либо согласие со всеми пунктами нового франко — немецкого переговорного плана, который подразумевает, в том числе вступление непризнанного Косова в ООН.

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Власти Сербии не ввели санкции против России из-за конфликта на Украине. По этой причине страна оказалась у всех на виду, и Запад оказывает на нее давление. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич во время обращения к нации. «Если внимательно посмотреть на последние несколько месяцев, то после начала российско — украинского конфликта <…> это стало одной из самых больших проблем <…> для Сербии. В первую очередь по той причине, что мы у всех на виду, потому что мы не ввели санкции против Российской Федерации», — передает ТАСС слова сербского лидера. В своем выступлении Вучич также высказал опасение, что конфликт может распространиться и на другие территории. Он отметил, что Сербия предпримет все возможное, чтобы не допустить переход конфликта на территорию республики. Ранее сообщалось, что врио главы ДНР Денис Пушилин высказал уверенность в том, что на президента Сербии Вучича оказывается давление. В противном случае он никогда бы не сделал заявление о принадлежности Крыма и Донбасса к Украине. Позднее представители Западных стран поставили Вучичу ультиматум. Президент Сербии должен выбрать либо изоляцию, либо согласие со всеми пунктами нового франко — немецкого переговорного плана, который подразумевает, в том числе вступление непризнанного Косова в ООН.
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