Представители западных стран поставили Вучичу ультиматум

Сербии предъявили ультиматум, согласно которому президент должен выбрать либо изоляцию, либо согласие со всеми пунктами нового франко-немецкого переговорного плана, который подразумевает в том числе вступление непризнанного Косова в ООН. Об этом заявил сербский президент Александар Вучич.
«Пришло пятеро представителей Германии, Франции и Италии. Во втором предложении, которое было сообщено мне, было сказано, что „вы должны принять этот план, и если вы не примете его, вы столкнетесь […] с комплексными мерами в политическом и экономическом смысле, которые нанесут ущерб Сербии“», — поделился Вучич в разговоре с журналистами сербской газеты Kurir. «Или, с другой стороны, страна принимает все требования сразу, что означает вступление Косова в ООН», — рассказал Вучич о другом варианте, предлагаемым Западом.
«Никто не хочет меня слушать. […] У них есть своя повестка дня, и это поражение России. И в этой повестке все, что мешает, будет убрано», — подчеркнул он. «Мы хотим разговоров, диалога, конструктивного подхода везде. Обе стороны должны идти на уступки», — сказал президент относительно ситуации вокруг России и Украины.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что на Александра Вучича оказывается давление, иначе он никогда бы не сделал заявление о принадлежности Крыма и Донбасса к Украине. Председатель исполкома партии Дарко Глишич выразил обеспокоенность насчет возможной отставки Вучича.
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Сербии предъявили ультиматум, согласно которому президент должен выбрать либо изоляцию, либо согласие со всеми пунктами нового франко-немецкого переговорного плана, который подразумевает в том числе вступление непризнанного Косова в ООН. Об этом заявил сербский президент Александар Вучич. «Пришло пятеро представителей Германии, Франции и Италии. Во втором предложении, которое было сообщено мне, было сказано, что „вы должны принять этот план, и если вы не примете его, вы столкнетесь […] с комплексными мерами в политическом и экономическом смысле, которые нанесут ущерб Сербии“», — поделился Вучич в разговоре с журналистами сербской газеты Kurir. «Или, с другой стороны, страна принимает все требования сразу, что означает вступление Косова в ООН», — рассказал Вучич о другом варианте, предлагаемым Западом. «Никто не хочет меня слушать. […] У них есть своя повестка дня, и это поражение России. И в этой повестке все, что мешает, будет убрано», — подчеркнул он. «Мы хотим разговоров, диалога, конструктивного подхода везде. Обе стороны должны идти на уступки», — сказал президент относительно ситуации вокруг России и Украины. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что на Александра Вучича оказывается давление, иначе он никогда бы не сделал заявление о принадлежности Крыма и Донбасса к Украине. Председатель исполкома партии Дарко Глишич выразил обеспокоенность насчет возможной отставки Вучича.