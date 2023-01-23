Представители западных стран поставили Вучичу ультиматум

Вучич: Сербию заставляют выбирать между изоляцией и согласием на вступление Косова в ООН

24 января 2023 в 01:35 Размер текста - 17 +

Сербию заставляют выбирать между изоляцией и согласием на вступление Косова в ООН Фото: Анна Майорова © URA.RU Сербии предъявили ультиматум, согласно которому президент должен выбрать либо изоляцию, либо согласие со всеми пунктами нового франко-немецкого переговорного плана, который подразумевает в том числе вступление непризнанного Косова в ООН. Об этом заявил сербский президент Александар Вучич. «Пришло пятеро представителей Германии, Франции и Италии. Во втором предложении, которое было сообщено мне, было сказано, что „вы должны принять этот план, и если вы не примете его, вы столкнетесь […] с комплексными мерами в политическом и экономическом смысле, которые нанесут ущерб Сербии“», — поделился Вучич в разговоре с журналистами сербской газеты Kurir . «Или, с другой стороны, страна принимает все требования сразу, что означает вступление Косова в ООН», — рассказал Вучич о другом варианте, предлагаемым Западом. «Никто не хочет меня слушать. […] У них есть своя повестка дня, и это поражение России. И в этой повестке все, что мешает, будет убрано», — подчеркнул он. «Мы хотим разговоров, диалога, конструктивного подхода везде. Обе стороны должны идти на уступки», — сказал президент относительно ситуации вокруг России и Украины. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что на Александра Вучича оказывается давление, иначе он никогда бы не сделал заявление о принадлежности Крыма и Донбасса к Украине. Председатель исполкома партии Дарко Глишич выразил обеспокоенность насчет возможной отставки Вучича. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сербии предъявили ультиматум, согласно которому президент должен выбрать либо изоляцию, либо согласие со всеми пунктами нового франко-немецкого переговорного плана, который подразумевает в том числе вступление непризнанного Косова в ООН. Об этом заявил сербский президент Александар Вучич. «Пришло пятеро представителей Германии, Франции и Италии. Во втором предложении, которое было сообщено мне, было сказано, что „вы должны принять этот план, и если вы не примете его, вы столкнетесь […] с комплексными мерами в политическом и экономическом смысле, которые нанесут ущерб Сербии“», — поделился Вучич в разговоре с журналистами сербской газеты Kurir. «Или, с другой стороны, страна принимает все требования сразу, что означает вступление Косова в ООН», — рассказал Вучич о другом варианте, предлагаемым Западом. «Никто не хочет меня слушать. […] У них есть своя повестка дня, и это поражение России. И в этой повестке все, что мешает, будет убрано», — подчеркнул он. «Мы хотим разговоров, диалога, конструктивного подхода везде. Обе стороны должны идти на уступки», — сказал президент относительно ситуации вокруг России и Украины. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что на Александра Вучича оказывается давление, иначе он никогда бы не сделал заявление о принадлежности Крыма и Донбасса к Украине. Председатель исполкома партии Дарко Глишич выразил обеспокоенность насчет возможной отставки Вучича.