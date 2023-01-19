19 января 2023

Пушилин заявил, что на Вучича оказывается давление из-за РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пушилин Денис и Пасечник Леонид на ПМЭФ-2022. Санкт-Петербург, пушилин денис
По мнению Дениса Пушилина, на Вучича оказывается давление со стороны Запада Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На президента Сербии Александра Вучича оказывают давление, иначе он никогда бы не сделал заявление о принадлежности Крыма и Донбасса к Украине. Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что несмотря на это Россия чувствует поддержку народа, проживающего в стране на Балканском полуострове.

«Несмотря на заявление президента Сербии Вучича о том, что Крым и Донбасс были частью Украины, мы знаем принадлежность сербского народа и чувствуем том его поддержку. Уверен, на Вучича оказывается давление», — написал Пушилин в telegram-канале. Он напомнил, что возвращение Донбасса в Россию произошло путем демократического волеизъявления граждан на референдуме в полном соответствии с принципами о праве народов на самоопределение, закрепленными в уставе ООН.

Ранее Александр Вучич заявил, что для Сербии Крым и Донбасс навсегда останутся Украиной. Он добавил, что Белград никогда не поддерживал спецоперацию на Украине. Вучич также предупредил, что украинский конфликт приведет к самой тяжелой зиме в истории мира.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На президента Сербии Александра Вучича оказывают давление, иначе он никогда бы не сделал заявление о принадлежности Крыма и Донбасса к Украине. Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что несмотря на это Россия чувствует поддержку народа, проживающего в стране на Балканском полуострове. «Несмотря на заявление президента Сербии Вучича о том, что Крым и Донбасс были частью Украины, мы знаем принадлежность сербского народа и чувствуем том его поддержку. Уверен, на Вучича оказывается давление», — написал Пушилин в telegram-канале. Он напомнил, что возвращение Донбасса в Россию произошло путем демократического волеизъявления граждан на референдуме в полном соответствии с принципами о праве народов на самоопределение, закрепленными в уставе ООН. Ранее Александр Вучич заявил, что для Сербии Крым и Донбасс навсегда останутся Украиной. Он добавил, что Белград никогда не поддерживал спецоперацию на Украине. Вучич также предупредил, что украинский конфликт приведет к самой тяжелой зиме в истории мира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...