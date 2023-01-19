Пушилин заявил, что на Вучича оказывается давление из-за РФ

На президента Сербии Александра Вучича оказывают давление, иначе он никогда бы не сделал заявление о принадлежности Крыма и Донбасса к Украине. Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что несмотря на это Россия чувствует поддержку народа, проживающего в стране на Балканском полуострове.
«Несмотря на заявление президента Сербии Вучича о том, что Крым и Донбасс были частью Украины, мы знаем принадлежность сербского народа и чувствуем том его поддержку. Уверен, на Вучича оказывается давление», — написал Пушилин в telegram-канале. Он напомнил, что возвращение Донбасса в Россию произошло путем демократического волеизъявления граждан на референдуме в полном соответствии с принципами о праве народов на самоопределение, закрепленными в уставе ООН.
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На президента Сербии Александра Вучича оказывают давление, иначе он никогда бы не сделал заявление о принадлежности Крыма и Донбасса к Украине. Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что несмотря на это Россия чувствует поддержку народа, проживающего в стране на Балканском полуострове. «Несмотря на заявление президента Сербии Вучича о том, что Крым и Донбасс были частью Украины, мы знаем принадлежность сербского народа и чувствуем том его поддержку. Уверен, на Вучича оказывается давление», — написал Пушилин в telegram-канале. Он напомнил, что возвращение Донбасса в Россию произошло путем демократического волеизъявления граждан на референдуме в полном соответствии с принципами о праве народов на самоопределение, закрепленными в уставе ООН. Ранее Александр Вучич заявил, что для Сербии Крым и Донбасс навсегда останутся Украиной. Он добавил, что Белград никогда не поддерживал спецоперацию на Украине. Вучич также предупредил, что украинский конфликт приведет к самой тяжелой зиме в истории мира.