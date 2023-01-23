Администрация Екатеринбурга определилась с ремонтом автомобильных дорог

На дорожные работы в Екатеринбурге выделят более 900 млн рублей
В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) предусмотрен ремонт 17 екатеринбургских участков автомобильных дорог протяженностью 17,3 километра. На это будет выделено 917 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Екатеринбурга.
В список вошли следующие дорожные объекты:
- —улица Фрезеровщиков — от Шефской до дома № 80 по улице Фрезеровщиков;
- — улица Старых Большевиков — от Краснофлотцев до проспекта Космонавтов;
- — улица 8 Марта — от дома № 55 до дома № 127;
- — улица Машинная — от Фурманова до дома № 2 по улице Луганской;
- — улица Патриса Лумумбы — от Братской до Санаторной;
- — автомобильная дорога по Сибирскому тракту от транспортной развязки у Компрессорного завода до автодороги из Екатеринбурга в аэропорт «Кольцово»;
- — улица Розы Люксембург — от Куйбышева до Декабристов;
- — улица Восточная — от Первомайской до Малышева;
- — улица Евгения Савкова — от Суходольской до автодороги в поселок Медный;
- — улица Белинского — от дома № 108 до улицы Декабристов;
- — улица Фурманова — от улицы 8 Марта до Машинной;
- — улица Репина — от дома № 17 до улицы Металлургов с транспортной развязкой;
- — улица Посадская — от Белореченской до Московской (по четной стороне);
- — улица Шаумяна — от Белореченской до улицы Серафимы Дерябиной;
- — улица Техническая — от Ватутина до Расточной;
- — улица Шейнкмана — от Челюскинцев до проспекта Ленина;
- — улица Шейнкмана — от Куйбышева до Радищева.
Ранее URA.RU сообщало, что свердловские дорожники поменяли план проекта реконструкции одного из съездов старейшего участка ЕКАД. Причиной стало обеспечение удобного и безопасного доступа в близлежащие садовые товарищества.
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