23 января 2023

Администрация Екатеринбурга определилась с ремонтом автомобильных дорог

В Екатеринбурге проведут ремонт 17 участков дорог за 917 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дороги ул Бажова Курган , спецтехника, щебень, ремонт дороги
На дорожные работы в Екатеринбурге выделят более 900 млн рублей Фото:

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) предусмотрен ремонт 17 екатеринбургских участков автомобильных дорог протяженностью 17,3 километра. На это будет выделено 917 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Екатеринбурга.

В список вошли следующие дорожные объекты:

  • —улица Фрезеровщиков — от Шефской до дома № 80 по улице Фрезеровщиков;
  • — улица Старых Большевиков — от Краснофлотцев до проспекта Космонавтов;
  • — улица 8 Марта — от дома № 55 до дома № 127;
  • — улица Машинная — от Фурманова до дома № 2 по улице Луганской;
  • — улица Патриса Лумумбы — от Братской до Санаторной;
  • — автомобильная дорога по Сибирскому тракту от транспортной развязки у Компрессорного завода до автодороги из Екатеринбурга в аэропорт «Кольцово»;
  • — улица Розы Люксембург — от Куйбышева до Декабристов;
  • — улица Восточная — от Первомайской до Малышева;
  • — улица Евгения Савкова — от Суходольской до автодороги в поселок Медный;
  • — улица Белинского — от дома № 108 до улицы Декабристов;
  • — улица Фурманова — от улицы 8 Марта до Машинной;
  • — улица Репина — от дома № 17 до улицы Металлургов с транспортной развязкой;
  • — улица Посадская — от Белореченской до Московской (по четной стороне);
  • — улица Шаумяна — от Белореченской до улицы Серафимы Дерябиной;
  • — улица Техническая — от Ватутина до Расточной;
  • — улица Шейнкмана — от Челюскинцев до проспекта Ленина;
  • — улица Шейнкмана — от Куйбышева до Радищева.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловские дорожники поменяли план проекта реконструкции одного из съездов старейшего участка ЕКАД. Причиной стало обеспечение удобного и безопасного доступа в близлежащие садовые товарищества.

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В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) предусмотрен ремонт 17 екатеринбургских участков автомобильных дорог протяженностью 17,3 километра. На это будет выделено 917 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Екатеринбурга. В список вошли следующие дорожные объекты: Ранее URA.RU сообщало, что свердловские дорожники поменяли план проекта реконструкции одного из съездов старейшего участка ЕКАД. Причиной стало обеспечение удобного и безопасного доступа в близлежащие садовые товарищества.
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