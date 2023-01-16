Свердловские дорожники поменяли план проекта реконструкции ЕКАД

Свердловские дорожники изменили проект старейшего участка ЕКАД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские дорожники поменяли план проекта реконструкции одного из съездов старейшего участка ЕКАД. Причиной стало обеспечение удобного и безопасного доступа в близлежащие садовые товарищества. Об этом сообщили на официальном сайте правительства Свердловской области.

«Во время реализации проекта на участке от седьмого до конца девятого километра возникла необходимость провести дополнительные работы. Для этого была скорректирована документации и получено положительное заключение госэкспертизы», — сказано в сообщении.

Обновленный проект позволит изменить конфигурацию заезда и выезда из садов «Долинка», «Ласточка», «Солнечный» и поселка Семь Ключей. Параллельно кольцевой дороге построят проезд с тротуарами и освещением, местные жители смогут комфортнее и безопаснее выезжать на магистраль.

Движение по съезду будет открыто к июлю 2023 года. На время работ разработана временная схема организации дорожного движения. На развязке пересечений ЕКАД по улице Владимира Высоцкого временно установлен светофор.

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