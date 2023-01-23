Екатеринбург превратится в уральскую Ибицу благодаря 150 диджеям

В Екатеринбург приедут 150 диджеев ради техно-вечеринки MEHANIKA OPEN-AIR FESTIVAL. Музыкальное мероприятие пройдет под открытым небом 1 июля возле TeleClub. Информация об этом появилась в социальных сетях концертной площадки.
«Головокружительный свет и чистейший звук сотнями киловатт распространятся на дизайнерски оформленных шести площадках, оснащенных к тому же, впечатляющим световым и лазерным шоу. Лучшие отцы электронной музыки не отпустят вас без пары сочных сетов», — указано в описании мероприятия.
Организаторы обещают, что ради фестиваля на летнюю площадку TeleClub съедутся 150 диджеев, которые выступят на шести танцполах: четыре из них будут на открытом воздухе, две — внутри концертной площадки. Кроме этого, гостям фестиваля обещают пиротехническое шоу, огненные пушки и фотозоны.
Информацию о том, кто станет хэдлайнерами MEHANIKA OPEN-AIR FESTIVAL, организаторы пока держат в тайне. Однако обещают, что среди артистов будут не только российские представители электронной музыки, но и западные гости. «Будет два иностранных привоза, готовим афиши и скоро анонсируем», — заявили в TeleClub.
Сейчас входной билет можно приобрести за 1500 рублей. VIP-билет, который позволяет зайти через отдельный вход и расположиться в зоне с баром и мягкими диванами, за 5000 рублей. А Backstage билет, благодаря которому можно попасть на главную сцену к артистам, стоит 8000 рублей.
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В Екатеринбург приедут 150 диджеев ради техно-вечеринки MEHANIKA OPEN-AIR FESTIVAL. Музыкальное мероприятие пройдет под открытым небом 1 июля возле TeleClub. Информация об этом появилась в социальных сетях концертной площадки. «Головокружительный свет и чистейший звук сотнями киловатт распространятся на дизайнерски оформленных шести площадках, оснащенных к тому же, впечатляющим световым и лазерным шоу. Лучшие отцы электронной музыки не отпустят вас без пары сочных сетов», — указано в описании мероприятия. Организаторы обещают, что ради фестиваля на летнюю площадку TeleClub съедутся 150 диджеев, которые выступят на шести танцполах: четыре из них будут на открытом воздухе, две — внутри концертной площадки. Кроме этого, гостям фестиваля обещают пиротехническое шоу, огненные пушки и фотозоны. Информацию о том, кто станет хэдлайнерами MEHANIKA OPEN-AIR FESTIVAL, организаторы пока держат в тайне. Однако обещают, что среди артистов будут не только российские представители электронной музыки, но и западные гости. «Будет два иностранных привоза, готовим афиши и скоро анонсируем», — заявили в TeleClub. Сейчас входной билет можно приобрести за 1500 рублей. VIP-билет, который позволяет зайти через отдельный вход и расположиться в зоне с баром и мягкими диванами, за 5000 рублей. А Backstage билет, благодаря которому можно попасть на главную сцену к артистам, стоит 8000 рублей.