Екатеринбург превратится в уральскую Ибицу благодаря 150 диджеям

В Екатеринбурге пройдет техно-фестиваль MEHANIKA OPEN-AIR FESTIVAL

24 января 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

Помимо российских артистов, организаторы обещают иностранных музыкантов Фото: Марина Молдавская © URA.RU В Екатеринбург приедут 150 диджеев ради техно-вечеринки MEHANIKA OPEN-AIR FESTIVAL. Музыкальное мероприятие пройдет под открытым небом 1 июля возле TeleClub. Информация об этом появилась в социальных сетях концертной площадки. «Головокружительный свет и чистейший звук сотнями киловатт распространятся на дизайнерски оформленных шести площадках, оснащенных к тому же, впечатляющим световым и лазерным шоу. Лучшие отцы электронной музыки не отпустят вас без пары сочных сетов», — указано в описании мероприятия. Организаторы обещают, что ради фестиваля на летнюю площадку TeleClub съедутся 150 диджеев, которые выступят на шести танцполах: четыре из них будут на открытом воздухе, две — внутри концертной площадки. Кроме этого, гостям фестиваля обещают пиротехническое шоу, огненные пушки и фотозоны. Информацию о том, кто станет хэдлайнерами MEHANIKA OPEN-AIR FESTIVAL, организаторы пока держат в тайне. Однако обещают, что среди артистов будут не только российские представители электронной музыки, но и западные гости. «Будет два иностранных привоза, готовим афиши и скоро анонсируем», — заявили в TeleClub. Сейчас входной билет можно приобрести за 1500 рублей. VIP-билет, который позволяет зайти через отдельный вход и расположиться в зоне с баром и мягкими диванами, за 5000 рублей. А Backstage билет, благодаря которому можно попасть на главную сцену к артистам, стоит 8000 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбург приедут 150 диджеев ради техно-вечеринки MEHANIKA OPEN-AIR FESTIVAL. Музыкальное мероприятие пройдет под открытым небом 1 июля возле TeleClub. Информация об этом появилась в социальных сетях концертной площадки. «Головокружительный свет и чистейший звук сотнями киловатт распространятся на дизайнерски оформленных шести площадках, оснащенных к тому же, впечатляющим световым и лазерным шоу. Лучшие отцы электронной музыки не отпустят вас без пары сочных сетов», — указано в описании мероприятия. Организаторы обещают, что ради фестиваля на летнюю площадку TeleClub съедутся 150 диджеев, которые выступят на шести танцполах: четыре из них будут на открытом воздухе, две — внутри концертной площадки. Кроме этого, гостям фестиваля обещают пиротехническое шоу, огненные пушки и фотозоны. Информацию о том, кто станет хэдлайнерами MEHANIKA OPEN-AIR FESTIVAL, организаторы пока держат в тайне. Однако обещают, что среди артистов будут не только российские представители электронной музыки, но и западные гости. «Будет два иностранных привоза, готовим афиши и скоро анонсируем», — заявили в TeleClub. Сейчас входной билет можно приобрести за 1500 рублей. VIP-билет, который позволяет зайти через отдельный вход и расположиться в зоне с баром и мягкими диванами, за 5000 рублей. А Backstage билет, благодаря которому можно попасть на главную сцену к артистам, стоит 8000 рублей.