Путин пропиарил российские системы ПВО Путин заявил, что российские системы ПВО являются одними из лучших в мире 24 января 2023 в 22:05 Размер текста - 17 + По словам Владимира Путина, в РФ производится ракет ПВО больше, чем аналогов за рубежом Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевые действия дали понять, что российские системы противовоздушной обороны являются одними из лучших в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Боевые действия показывают, что ПВО России — одна из лучших в мире», — сказал Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС. Также российский лидер отметил, что количество ракет ПВО, произведенных в РФ, превосходит количество аналогичных снарядов Patriot более чем в три раза. Ранее российский президент заявил, что оборонная промышленность РФ ежегодно выпускает столько же ракет ПВО, сколько все остальные мировые производители оружия, сообщает RT. По его словам, российская сторона за год выпустила в три раза больше, чем США, передает телеканал 360. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Глава российского государства обозначил в качестве целей СВО денацификацию и демилитаризацию Украины. Также одной из важных задач является защита мирных жителей Донбасса. Боевые действия дали понять, что российские системы противовоздушной обороны являются одними из лучших в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Боевые действия показывают, что ПВО России — одна из лучших в мире», — сказал Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС. Также российский лидер отметил, что количество ракет ПВО, произведенных в РФ, превосходит количество аналогичных снарядов Patriot более чем в три раза. Ранее российский президент заявил, что оборонная промышленность РФ ежегодно выпускает столько же ракет ПВО, сколько все остальные мировые производители оружия, сообщает RT. По его словам, российская сторона за год выпустила в три раза больше, чем США, передает телеканал 360. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Глава российского государства обозначил в качестве целей СВО денацификацию и демилитаризацию Украины. Также одной из важных задач является защита мирных жителей Донбасса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям