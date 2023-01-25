Сотрудники челябинской фирмы обманом заставляли курганцев брать кредиты

25 января 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

На челябинскую компанию поступило больше десятка исков от курганцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания «Авицена», которая зарегистрирована в Челябинске и занимается уходом за лицом и телом, незаконно обязывала жителей Кургана брать кредиты на свои услуги. Об этом сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Курганской области. «Под видом бесплатной диагностики здоровья в центр „Авицена“, приглашают доверчивых горожан, в основном пожилого возраста. Используя психологические приемы, сотрудники убеждают заключить договор с центром в целях поправки здоровья. В результате такой диагностики, выходя из центра, потребитель имеет два заключенных договора: купли-продажи на комплекс услуг и кредитный», — указано в сообщении ведомства. Такой договор заключался сразу с двумя организациями: «Авиценой» и банком, в котором курганцы брали кредиты. В Роспотребнадзоре также заявили, что в договоре указано, что у центра нет лицензии и их услуги не имеют отношения к медицине. Всего на центр «Авицена» поступило около 50 жалоб, из которых 12 стали исками. На заседании в Курганском горсуде представитель организации предложил трем курганцам заключить мир и вернуть им деньги за расторжение договора. Горсуд такое предложение принял и заочно вынес два решения в пользу пострадавших жителей. Ранее URA.RU писало, что директор курганского салона красоты украла деньги у ста курганцев. Жители города приходили на бесплатные процедуры, а уходили с кредитным договором на косметические наборы сомнительного качества. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «Авицена», которая зарегистрирована в Челябинске и занимается уходом за лицом и телом, незаконно обязывала жителей Кургана брать кредиты на свои услуги. Об этом сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Курганской области. «Под видом бесплатной диагностики здоровья в центр „Авицена“, приглашают доверчивых горожан, в основном пожилого возраста. Используя психологические приемы, сотрудники убеждают заключить договор с центром в целях поправки здоровья. В результате такой диагностики, выходя из центра, потребитель имеет два заключенных договора: купли-продажи на комплекс услуг и кредитный», — указано в сообщении ведомства. Такой договор заключался сразу с двумя организациями: «Авиценой» и банком, в котором курганцы брали кредиты. В Роспотребнадзоре также заявили, что в договоре указано, что у центра нет лицензии и их услуги не имеют отношения к медицине. Всего на центр «Авицена» поступило около 50 жалоб, из которых 12 стали исками. На заседании в Курганском горсуде представитель организации предложил трем курганцам заключить мир и вернуть им деньги за расторжение договора. Горсуд такое предложение принял и заочно вынес два решения в пользу пострадавших жителей. Ранее URA.RU писало, что директор курганского салона красоты украла деньги у ста курганцев. Жители города приходили на бесплатные процедуры, а уходили с кредитным договором на косметические наборы сомнительного качества.