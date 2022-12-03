03 декабря 2022
02 декабря 2022

Жительница курганского города перевела мошенникам более миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Незаконный кредит не был погашен, поэтому женщина обратилась в полицию Фото:

Жительница Шадринска (Курганская область) перевела мошенникам, которые представились сотрудниками банка и одного из правоохранительных органов, более миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.

«Накануне 56-летняя жительница Шадринска обратилась в полицию с заявлением о хищении денежных средств. Женщина рассказала, что ей позвонил „сотрудник“ банка и сообщил, что на нее оформили незаконный кредит. Эту же информацию ей подтвердил „сотрудник“ одного из правоохранительных органов. Мошенники порекомендовали женщине следовать их указаниям и соблюдать конфиденциальность», — сообщается в ведомстве.

Потерпевшая не посоветовалась с родственниками и взяла в банке кредит на 1,1 миллион рублей. Когда женщина попыталась снять деньги, банкомат заблокировал операцию и она позвонила на телефон горячей линии. Оператору потерпевшая сказала, что деньги ей нужны для лечения. К вечеру незаконный кредит так и не был погашен, поэтому женщина обратилась в полицию. В шадринском отделе полиции УМВД России возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее URA.RU писало, что два жителя Кургана перевели мошенникам более миллиона рублей. Их обманули по одной и той же схеме, заявив, что на них оформлены незаконные кредиты.

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Жительница Шадринска (Курганская область) перевела мошенникам, которые представились сотрудниками банка и одного из правоохранительных органов, более миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «Накануне 56-летняя жительница Шадринска обратилась в полицию с заявлением о хищении денежных средств. Женщина рассказала, что ей позвонил „сотрудник“ банка и сообщил, что на нее оформили незаконный кредит. Эту же информацию ей подтвердил „сотрудник“ одного из правоохранительных органов. Мошенники порекомендовали женщине следовать их указаниям и соблюдать конфиденциальность», — сообщается в ведомстве. Потерпевшая не посоветовалась с родственниками и взяла в банке кредит на 1,1 миллион рублей. Когда женщина попыталась снять деньги, банкомат заблокировал операцию и она позвонила на телефон горячей линии. Оператору потерпевшая сказала, что деньги ей нужны для лечения. К вечеру незаконный кредит так и не был погашен, поэтому женщина обратилась в полицию. В шадринском отделе полиции УМВД России возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ранее URA.RU писало, что два жителя Кургана перевели мошенникам более миллиона рублей. Их обманули по одной и той же схеме, заявив, что на них оформлены незаконные кредиты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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