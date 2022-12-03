Жительница курганского города перевела мошенникам более миллиона рублей

Незаконный кредит не был погашен, поэтому женщина обратилась в полицию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Шадринска (Курганская область) перевела мошенникам, которые представились сотрудниками банка и одного из правоохранительных органов, более миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.

«Накануне 56-летняя жительница Шадринска обратилась в полицию с заявлением о хищении денежных средств. Женщина рассказала, что ей позвонил „сотрудник“ банка и сообщил, что на нее оформили незаконный кредит. Эту же информацию ей подтвердил „сотрудник“ одного из правоохранительных органов. Мошенники порекомендовали женщине следовать их указаниям и соблюдать конфиденциальность», — сообщается в ведомстве.

Потерпевшая не посоветовалась с родственниками и взяла в банке кредит на 1,1 миллион рублей. Когда женщина попыталась снять деньги, банкомат заблокировал операцию и она позвонила на телефон горячей линии. Оператору потерпевшая сказала, что деньги ей нужны для лечения. К вечеру незаконный кредит так и не был погашен, поэтому женщина обратилась в полицию. В шадринском отделе полиции УМВД России возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее URA.RU писало, что два жителя Кургана перевели мошенникам более миллиона рублей. Их обманули по одной и той же схеме, заявив, что на них оформлены незаконные кредиты.