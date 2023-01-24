24 января 2023

У пермских школьников есть шанс бесплатно поучиться в МФТИ

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Подготовиться к олимпиадам по физике и ИТ можно в Москве Фото:

Бесплатно поучиться в Московском физико-технического институте (МФТИ) и Физтех-лицее имени П. Л. Капицы могут пермские школьники 8-9-х классов. Таким образом им дают шанс подготовиться к олимпиадам по физике и ИТ, рассказали в министерстве информразвития и связи Пермского края.

«Пермские школьники смогут бесплатно подготовиться к олимпиадам по физике и ИТ в Москве. Смена пройдет на базе Московского физико-технического института (МФТИ) и Физтех-лицея имени П. Л. Капицы с 18 по 31 марта», — сообщает ведомство в соцсетях.

В рамках курса школьники будут обучаться у преподавателей МФТИ в Москве, посетят музей и закрытые лаборатории университета. Для участия в отборе необходимо зарегистрироваться на сайте и подать заявку, а после пройти онлайн-тест и приложить мотивационное письмо. Отбор проходит до 17 февраля.

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Бесплатно поучиться в Московском физико-технического институте (МФТИ) и Физтех-лицее имени П. Л. Капицы могут пермские школьники 8-9-х классов. Таким образом им дают шанс подготовиться к олимпиадам по физике и ИТ, рассказали в министерстве информразвития и связи Пермского края. «Пермские школьники смогут бесплатно подготовиться к олимпиадам по физике и ИТ в Москве. Смена пройдет на базе Московского физико-технического института (МФТИ) и Физтех-лицея имени П. Л. Капицы с 18 по 31 марта», — сообщает ведомство в соцсетях. В рамках курса школьники будут обучаться у преподавателей МФТИ в Москве, посетят музей и закрытые лаборатории университета. Для участия в отборе необходимо зарегистрироваться на сайте и подать заявку, а после пройти онлайн-тест и приложить мотивационное письмо. Отбор проходит до 17 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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