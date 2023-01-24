У пермских школьников есть шанс бесплатно поучиться в МФТИ

25 января 2023 в 10:09 Размер текста - 17 +

Подготовиться к олимпиадам по физике и ИТ можно в Москве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бесплатно поучиться в Московском физико-технического институте (МФТИ) и Физтех-лицее имени П. Л. Капицы могут пермские школьники 8-9-х классов. Таким образом им дают шанс подготовиться к олимпиадам по физике и ИТ, рассказали в министерстве информразвития и связи Пермского края. «Пермские школьники смогут бесплатно подготовиться к олимпиадам по физике и ИТ в Москве. Смена пройдет на базе Московского физико-технического института (МФТИ) и Физтех-лицея имени П. Л. Капицы с 18 по 31 марта», — сообщает ведомство в соцсетях. В рамках курса школьники будут обучаться у преподавателей МФТИ в Москве, посетят музей и закрытые лаборатории университета. Для участия в отборе необходимо зарегистрироваться на сайте и подать заявку, а после пройти онлайн-тест и приложить мотивационное письмо. Отбор проходит до 17 февраля.

Бесплатно поучиться в Московском физико-технического институте (МФТИ) и Физтех-лицее имени П. Л. Капицы могут пермские школьники 8-9-х классов. Таким образом им дают шанс подготовиться к олимпиадам по физике и ИТ, рассказали в министерстве информразвития и связи Пермского края. «Пермские школьники смогут бесплатно подготовиться к олимпиадам по физике и ИТ в Москве. Смена пройдет на базе Московского физико-технического института (МФТИ) и Физтех-лицея имени П. Л. Капицы с 18 по 31 марта», — сообщает ведомство в соцсетях. В рамках курса школьники будут обучаться у преподавателей МФТИ в Москве, посетят музей и закрытые лаборатории университета. Для участия в отборе необходимо зарегистрироваться на сайте и подать заявку, а после пройти онлайн-тест и приложить мотивационное письмо. Отбор проходит до 17 февраля.