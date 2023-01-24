Полиция приехала на вызов вечером 24 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Трое неизвестных вечером 24 января проникли в ресторан Castor’ka на Радищева, 25 в Екатеринбурге, облили зал красной краской, разбили телевизор и напали на сотрудников заведения. Об этом URA.RU сообщил управляющий рестораном.

«[Погром устроили] какие-то три человека спортивного телосложения в балаклавах, в перчатках. Сотрудникам сказали, что они ремонтники, зашли внутрь, достали из пакетов шесть банок с краской, начали все поливать. Самый смелый [из нападавших] разбил телевизор. Когда сотрудники попытались оказать сопротивление, те брызнули [перцовым] баллончиком», — сообщил собеседник агентства.

Представитель ресторана рассказал, что, судя по камерам видеонаблюдения, мужчины выбрали ресторан не случайно и целенаправленно шли в заведение. Перед тем как зайти в здание, злоумышленники дождались, чтобы гости ресторана ушли и остался только персонал.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «Заявление от представителей кафе поступило в отдел полиции №5. В настоящее время сотрудники службы участковых уполномоченных проводят проверку по факту инцидента. Лица, причастные к происшествию, устанавливаются», — сообщили в пресс-группе.

Обновлено 25 января 10.51 (08.51 мск): в четвертый абзац новости добавлен комментарий полиции.

Фото: представитель ресторана Castor’ka

Фото: представитель ресторана Castor’ka

Фото: представитель ресторана Castor’ka

Фото: представитель ресторана Castor’ka

Фото: представитель ресторана Castor’ka

Фото: представитель ресторана Castor’ka

Фото: представитель ресторана Castor’ka

Фото: представитель ресторана Castor’ka