У жителя ХМАО забрали машину за пьяную езду

25 января 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

Водителя отправили в колонию-поселение на 6 месяцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Нижневартовский районный суд (ХМАО) признал местного жителя виновным в пьяном вождении. Его автомобиль конфисковали, а самого отправили в колонию-поселение на полгода, рассказали в пресс-службе прокуратуры. «Ранее судимый за управление автомобилем в состоянии опьянения, мужчина в октябре 2022 года ночью отправился кататься, и снова нетрезвым. Его остановил сотрудник ГИБДД», — уточнили в пресс-службе прокуратуры. По приговору суда, водитель лишен права на управление автомобилем на 4 года 2 месяца. Приговор в законную силу пока не вступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО сотрудники ГИБДД организуют массовые проверки водителей на трезвость и соблюдение правил перевозки детей на автодороге Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, которую жители называют «трассой смерти». Во время облавы сотрудники ГИБДД расскажут о безопасной езде.

Нижневартовский районный суд (ХМАО) признал местного жителя виновным в пьяном вождении. Его автомобиль конфисковали, а самого отправили в колонию-поселение на полгода, рассказали в пресс-службе прокуратуры. «Ранее судимый за управление автомобилем в состоянии опьянения, мужчина в октябре 2022 года ночью отправился кататься, и снова нетрезвым. Его остановил сотрудник ГИБДД», — уточнили в пресс-службе прокуратуры. По приговору суда, водитель лишен права на управление автомобилем на 4 года 2 месяца. Приговор в законную силу пока не вступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО сотрудники ГИБДД организуют массовые проверки водителей на трезвость и соблюдение правил перевозки детей на автодороге Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, которую жители называют «трассой смерти». Во время облавы сотрудники ГИБДД расскажут о безопасной езде.