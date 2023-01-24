24 января 2023

У жителя ХМАО забрали машину за пьяную езду

© Служба новостей «URA.RU»
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Зодчество. Тюмень, автомобили
Водителя отправили в колонию-поселение на 6 месяцев Фото:

Нижневартовский районный суд (ХМАО) признал местного жителя виновным в пьяном вождении. Его автомобиль конфисковали, а самого отправили в колонию-поселение на полгода, рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«Ранее судимый за управление автомобилем в состоянии опьянения, мужчина в октябре 2022 года ночью отправился кататься, и снова нетрезвым. Его остановил сотрудник ГИБДД», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

По приговору суда, водитель лишен права на управление автомобилем на 4 года 2 месяца. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО сотрудники ГИБДД организуют массовые проверки водителей на трезвость и соблюдение правил перевозки детей на автодороге Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, которую жители называют «трассой смерти». Во время облавы сотрудники ГИБДД расскажут о безопасной езде.

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Нижневартовский районный суд (ХМАО) признал местного жителя виновным в пьяном вождении. Его автомобиль конфисковали, а самого отправили в колонию-поселение на полгода, рассказали в пресс-службе прокуратуры. «Ранее судимый за управление автомобилем в состоянии опьянения, мужчина в октябре 2022 года ночью отправился кататься, и снова нетрезвым. Его остановил сотрудник ГИБДД», — уточнили в пресс-службе прокуратуры. По приговору суда, водитель лишен права на управление автомобилем на 4 года 2 месяца. Приговор в законную силу пока не вступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО сотрудники ГИБДД организуют массовые проверки водителей на трезвость и соблюдение правил перевозки детей на автодороге Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, которую жители называют «трассой смерти». Во время облавы сотрудники ГИБДД расскажут о безопасной езде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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