ГИБДД в ХМАО устроит массовые рейды на трассе смерти

12 января 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

Водителей ХМАО проверят на трезвость и наличие детских кресел Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО сотрудники ГИБДД организуют массовые проверки водителей на трезвость и соблюдение правил перевозки детей на автодороге «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск», которую жители называют «трассой смерти». Информация о запланированных на 13 января рейдах появилась в официальном telegram-канале «Госавтоинспекция Югры». «На автодороге „Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск“ 13 января сотрудники отдельного батальона ДПС окружной Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет управления транспортными средствами с признаками опьянения. Кроме этого, не останутся без внимания и водители, осуществляющие поездки с детьми-пассажирами», — указано в публикации. В ГИБДД округа планируют провести профилактические мероприятия. «Дорожные полицейские напомнят водителям о последствиях управления транспортным средством в состоянии опьянения и об ответственности за данное нарушение, а также разъяснят о важности использования пассивных средств защиты при передвижениях на автотранспорте и акцентируют внимание взрослых на тяжести последствий в результате автоаварий при пренебрежении элементарными правилами личной безопасности и безопасностью детей», — сообщает ГИБДД. Ранее URA.RU писало о чат-боте, которому можно сообщить о пьяных водителях. Его создали в ХМАО перед новогодними праздниками. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО сотрудники ГИБДД организуют массовые проверки водителей на трезвость и соблюдение правил перевозки детей на автодороге «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск», которую жители называют «трассой смерти». Информация о запланированных на 13 января рейдах появилась в официальном telegram-канале «Госавтоинспекция Югры». «На автодороге „Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск“ 13 января сотрудники отдельного батальона ДПС окружной Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет управления транспортными средствами с признаками опьянения. Кроме этого, не останутся без внимания и водители, осуществляющие поездки с детьми-пассажирами», — указано в публикации. В ГИБДД округа планируют провести профилактические мероприятия. «Дорожные полицейские напомнят водителям о последствиях управления транспортным средством в состоянии опьянения и об ответственности за данное нарушение, а также разъяснят о важности использования пассивных средств защиты при передвижениях на автотранспорте и акцентируют внимание взрослых на тяжести последствий в результате автоаварий при пренебрежении элементарными правилами личной безопасности и безопасностью детей», — сообщает ГИБДД. Ранее URA.RU писало о чат-боте, которому можно сообщить о пьяных водителях. Его создали в ХМАО перед новогодними праздниками.