Пермские депутаты показали себя в студенческие годы. Фото

25 января 2023 в 14:56 Размер текста - 17 +

Депутаты рассказали о своих студенческих годах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутаты гордумы Перми и заксобрания Пермского края поделились воспоминаниями о годах своего студенчества. Они рассказали о том, где учились после окончания школы, и опубликовали свои памятные фотографии на личных страницах в соцсети «ВКонтакте» в День студента. Фотографии краевых парламентариев опубликовал telegram-канал заксобрания. «Всегда с особой теплотой вспоминаю свои студенческие годы, они были настоящей „школой жизни“. В 17 лет я поступил в Академию Государственной противопожарной службы МЧС России в Москве. Военная дисциплина, постоянные тренировки, отработка ликвидаций чрезвычайных ситуаций, зубрежка устройства пожарной и аварийно-спасательной техники, нормативов…» — вспоминает депутат гордумы Эдуард Гараев. Он пишет, что во время учебы ему приходилось работать, что не помешало окончить академию на «отлично». «Студентка классического университета (ныне ПГНИУ). Это пора для меня самая незабываемая. Очень много событий происходило в то время, интересных и смешных ситуаций», — написала Наталья Мельник, первый заместитель председателя гордумы. Алексей Раев, депутат Пермской гордумы, рассказал, что окончил военное училище и испытал на себе «все прелести изменений в нашей стране»: ему приходилось сталкиваться и с нехваткой денег, и с ощущением неопределенности будущего. Его коллега из краевого заксобрания Александр Буторин окончил медакадемию, студентом познакомился со своей женой, с которой они вместе уже 40 лет. Депутаты поздравили учащихся колледжей и вузов с их праздником, пожелали успехов и ярких событий. Некоторые напомнили об оказании властями соцподдержки, в том числе, что в январе первом чтении был принят законопроект об отмене налогов на выплаты нуждающимся студентам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты гордумы Перми и заксобрания Пермского края поделились воспоминаниями о годах своего студенчества. Они рассказали о том, где учились после окончания школы, и опубликовали свои памятные фотографии на личных страницах в соцсети «ВКонтакте» в День студента. Фотографии краевых парламентариев опубликовал telegram-канал заксобрания. «Всегда с особой теплотой вспоминаю свои студенческие годы, они были настоящей „школой жизни“. В 17 лет я поступил в Академию Государственной противопожарной службы МЧС России в Москве. Военная дисциплина, постоянные тренировки, отработка ликвидаций чрезвычайных ситуаций, зубрежка устройства пожарной и аварийно-спасательной техники, нормативов…» — вспоминает депутат гордумы Эдуард Гараев. Он пишет, что во время учебы ему приходилось работать, что не помешало окончить академию на «отлично». «Студентка классического университета (ныне ПГНИУ). Это пора для меня самая незабываемая. Очень много событий происходило в то время, интересных и смешных ситуаций», — написала Наталья Мельник, первый заместитель председателя гордумы. Алексей Раев, депутат Пермской гордумы, рассказал, что окончил военное училище и испытал на себе «все прелести изменений в нашей стране»: ему приходилось сталкиваться и с нехваткой денег, и с ощущением неопределенности будущего. Его коллега из краевого заксобрания Александр Буторин окончил медакадемию, студентом познакомился со своей женой, с которой они вместе уже 40 лет. Депутаты поздравили учащихся колледжей и вузов с их праздником, пожелали успехов и ярких событий. Некоторые напомнили об оказании властями соцподдержки, в том числе, что в январе первом чтении был принят законопроект об отмене налогов на выплаты нуждающимся студентам.