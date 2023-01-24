В курганском городе назревает скандал из-за выбора территории для благоустройства. Скрин

25 января 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

Шадринцы сомневаются в объективности учета голосов за территории благоустройства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Шадринска Курганской области сомневаются в правдивости учета голосов по выборам территории для благоустройства в рамках федеральной программы создания комфортной городской среды. Голосование проводится на сайте мэрии. По мнению некоторых шадринцев, мэрия лоббирует объект в районе лыжной базы, рассказал URA.RU общественник Леонид Коробицын. «Первоначально в информации администрации города было указано три территории, за которые предлагалось проголосовать жителям Шадринска. Голосование началось 19 января, и добавили четвертую территорию — в районе лыжной базы. Шадринцы проявили активность — территория Нового поселка стала лидировать в голосовании, но администраторы сайта часть голосов аннулировали, а голосование закрыли на некоторое время. В результате лидировать начала территория лыжной базы в поселке Звездном», — отмечает Коробицын. Общественник предполагает, что мэрия Шадринска лоббирует данную территорию, и в этом могут быть заинтересованы бизнесмены. «Изначально в мэрии планировали сдать землю в аренду под строительство новой лыжной базы за счет инвестора. В сведениях о лоте было указано, что продается право на заключение договора аренды земельного участка государственной собственности в Шадринске, на улице Родниковой. Площадь: 20 644 квадратных метра. Срок аренды рассчитан на три года. Начальная цена: 1 035 000 рублей. Заявки на участие в аукционе принимались до 23 января. Торги должны были пройти 27 января», — говорит Коробицын. В городе, по его словам, есть две частные лыжные базы. Тогда как в Новом поселке нет ни одного объекта благоустройства. В пресс-службе администрации Шадринска отмечают, что голосование за территории благоустройства проходит в штатном режиме. «Голоса ежедневно проходят модерацию системой и администраторами сайта. Не будут учитываться повторяющиеся голоса, поступившие с одного IP-адреса, а также голоса с IP-адресов, находящихся за пределами Российской Федерации. Это вынужденная мера, необходимая для исключения накрутки голосов», — говорится в сообщении мэрии. Голосование продлится до 30 января включительно. Итоги будут подведены 31 января на заседании рабочей группы по отбору территорий для участия во всероссийском конкурсе. При подведении результатов будут складываться голоса с сайта и из урны для голосования. По данным мэрии, лидером голосования на сегодняшний день является общественная территория для семейного и активного отдыха в районе лыжной базы в поселке Звездном. 18 января жителя Шадринска предложили проголосовать за три территории для благоустройства, позже добавили еще одну — территорию у лыжной базы в п. Звездный скрин: предоставил Леонид Коробицын При голосовании лидировал объект в Новом поселке Шадринска, но голосование было остановлено, а количество голосов изменилось скрин: предоставил Леонид Коробицын Ход голосования за территории благоустройства Шадринска на 13:56 25.01.2023 скрин: с сайта www.shadrinsk-city.ru Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Шадринска Курганской области сомневаются в правдивости учета голосов по выборам территории для благоустройства в рамках федеральной программы создания комфортной городской среды. Голосование проводится на сайте мэрии. По мнению некоторых шадринцев, мэрия лоббирует объект в районе лыжной базы, рассказал URA.RU общественник Леонид Коробицын. «Первоначально в информации администрации города было указано три территории, за которые предлагалось проголосовать жителям Шадринска. Голосование началось 19 января, и добавили четвертую территорию — в районе лыжной базы. Шадринцы проявили активность — территория Нового поселка стала лидировать в голосовании, но администраторы сайта часть голосов аннулировали, а голосование закрыли на некоторое время. В результате лидировать начала территория лыжной базы в поселке Звездном», — отмечает Коробицын. Общественник предполагает, что мэрия Шадринска лоббирует данную территорию, и в этом могут быть заинтересованы бизнесмены. «Изначально в мэрии планировали сдать землю в аренду под строительство новой лыжной базы за счет инвестора. В сведениях о лоте было указано, что продается право на заключение договора аренды земельного участка государственной собственности в Шадринске, на улице Родниковой. Площадь: 20 644 квадратных метра. Срок аренды рассчитан на три года. Начальная цена: 1 035 000 рублей. Заявки на участие в аукционе принимались до 23 января. Торги должны были пройти 27 января», — говорит Коробицын. В городе, по его словам, есть две частные лыжные базы. Тогда как в Новом поселке нет ни одного объекта благоустройства. В пресс-службе администрации Шадринска отмечают, что голосование за территории благоустройства проходит в штатном режиме. «Голоса ежедневно проходят модерацию системой и администраторами сайта. Не будут учитываться повторяющиеся голоса, поступившие с одного IP-адреса, а также голоса с IP-адресов, находящихся за пределами Российской Федерации. Это вынужденная мера, необходимая для исключения накрутки голосов», — говорится в сообщении мэрии. Голосование продлится до 30 января включительно. Итоги будут подведены 31 января на заседании рабочей группы по отбору территорий для участия во всероссийском конкурсе. При подведении результатов будут складываться голоса с сайта и из урны для голосования. По данным мэрии, лидером голосования на сегодняшний день является общественная территория для семейного и активного отдыха в районе лыжной базы в поселке Звездном.