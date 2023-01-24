МЧС предупредило свердловчан об аномальном шторме

МЧС: в Свердловскую область придет штормовой ветер с порывами до 27 м/с

25 января 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

В Свердловской области придет ветер до 27 метров в секунду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Штормовой ветер с порывами до 27 метров в секунду придет в Свердловскую область 26 января. С таким экстренным предупреждением выступило региональное управление МЧС. Уральцам рекомендовали соблюдать на улице, вне помещений, правила безопасности. «Если сильный ветер застал вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванные ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий», — напомнили в пресс-службе областного ГУ МЧС. Свердловчанам, которые в момент бури будут находиться в зданиях, советуют надежно закрыть окна и двери. Особое внимание рекомендуется уделить мерам пожарной безопасности — по возможности, следует отключить электрические приборы. В предыдущий раз штормовое предупреждение в Свердловской области действовало в середине января. Тогда синоптики прогнозировали сильный ветер до 20 метров в секунду.

Штормовой ветер с порывами до 27 метров в секунду придет в Свердловскую область 26 января. С таким экстренным предупреждением выступило региональное управление МЧС. Уральцам рекомендовали соблюдать на улице, вне помещений, правила безопасности. «Если сильный ветер застал вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванные ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий», — напомнили в пресс-службе областного ГУ МЧС. Свердловчанам, которые в момент бури будут находиться в зданиях, советуют надежно закрыть окна и двери. Особое внимание рекомендуется уделить мерам пожарной безопасности — по возможности, следует отключить электрические приборы. В предыдущий раз штормовое предупреждение в Свердловской области действовало в середине января. Тогда синоптики прогнозировали сильный ветер до 20 метров в секунду.