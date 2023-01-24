Пермские власти составляют список подвалов, где жители смогут укрыться во время ЧС

25 января 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

Управляющим компаниям нужно отправить информацию до первого марта Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Администрация Мотовилихинского района собирает информацию о наличии подвалов и подземных помещений в многоквартирных домах, предназначенных для возможного укрытия населения. Соответствующее письмо, подписанное и. о. главы района Юрий Трухиным, было разослано руководителям управляющих организаций 24 января. Документ есть в распоряжении редакции URA.RU. «Просим предоставить сведения о наличии подвалов, а также цокольных этажей зданий, расположенных в многоквартирных домах, отвечающих требованиям ГОСТ. Сведения просим предоставить в срок до 01.03.2023 в администрацию Мотовилихинского района города Перми», — сообщается в документе. Потолки подвалов не должны быть ниже 1,7 м, внутри обязательно должны быть отключающие устройства при наличии линии водопровода, канализации и отопления. Запрос проводится в рамках ФЗ «О гражданской обороне» и -ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В соответствии с указанием, УК и ТСЖ необходимо заполнить форму с адресом и площадью подвальных помещений, обозначить, как они используются и на сколько человек рассчитаны. URA.RU направило запрос в администрацию города. На момент публикации ответ не был получен.

Администрация Мотовилихинского района собирает информацию о наличии подвалов и подземных помещений в многоквартирных домах, предназначенных для возможного укрытия населения. Соответствующее письмо, подписанное и. о. главы района Юрий Трухиным, было разослано руководителям управляющих организаций 24 января. Документ есть в распоряжении редакции URA.RU. «Просим предоставить сведения о наличии подвалов, а также цокольных этажей зданий, расположенных в многоквартирных домах, отвечающих требованиям ГОСТ. Сведения просим предоставить в срок до 01.03.2023 в администрацию Мотовилихинского района города Перми», — сообщается в документе. Потолки подвалов не должны быть ниже 1,7 м, внутри обязательно должны быть отключающие устройства при наличии линии водопровода, канализации и отопления. Запрос проводится в рамках ФЗ «О гражданской обороне» и -ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В соответствии с указанием, УК и ТСЖ необходимо заполнить форму с адресом и площадью подвальных помещений, обозначить, как они используются и на сколько человек рассчитаны. URA.RU направило запрос в администрацию города. На момент публикации ответ не был получен.