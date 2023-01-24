Свердловское село закрыли на карантин из-за дикой лисы

Село Полевского Косой Брод (Свердловская область) закрыли на карантин до 17 марта 2023 года. Причиной стало выявленное бешенство у дикой лисы на территории села. Распоряжение об ограничительных мероприятиях подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, оно появилось на сайте администрации города.
«В целях предотвращения распространения и ликвидации заболевания, установить на территории села Косой Брод карантин до 17 марта 2023 года. Запретить лечение, ввоз, вывоз и перемещение восприимчивых животных. Запретить проведение ярмарок и выставок с животными», — сказано в распоряжении.
Случай бешенства у лисы выявлен по улице Ленина 50. От этого места под ограничения нахождения попал радиус в три километра.
Ранее URA.RU сообщало, что в Невьянске проведут вакцинацию против бешенства у питомцев. Причиной послужило выявление бешенства у местной собаки.
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