Экс-член комиссии ООН указал на главную опасность для начала ядерной войны

Экс-член комиссии ООН: в США приказ о применении ядерного оружия отдает не президент

25 января 2023 в 23:01 Размер текста - 17 +

В России приказ о применении ядерного оружия может дать только президент, напомнил Игорь Никулин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У США очень низкий уровень социальной отвесности, а отдать приказ о начале применения тактического ядерного оружия может командир дивизии. В России такое решение принимает только президент страны. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин. «США — единственная страна в мире, которая применяла все виды оружия массового поражения, и ядерное, и химическое, и биологическое. Поэтому думать о том, что они не сделают это впредь, не приходится. У них уровень ответственности очень сильно понижен. Если у нас приказ о применении тактического ядерного оружия может отдать только главнокомандующий (президент страны), то у них фактически командир дивизии. А количество алкоголиков и наркоманов в вооруженных силах США чрезвычайно велико. Что им там может показаться, если начнется прямое противостояние, этого никто не знает. Поэтому там даже Байден с деменцией не нужен», — объяснил Игорь Никулин. Собеседник агентства подчеркнул, что сейчас угроза ядерной катастрофы сильнее, чем во времена Карибского кризиса (1962 года, противостояние Советского Союза и США). «Ситуация экспертами оценивается гораздо хуже, чем во времена Карибского кризиса. Потому что в те времена политические лидеры понимали, к чему это может привести. А нынешнее поколение, по-моему, нет. Просто не понимает опасность ситуации», — добавил Игорь Никулин. Ранее «Бюллетень ученых-атомщиков» показала, что стрелки часов «Судного дня», указывающих на угрозу глобальной катастрофы, подошли к рекордно близкой отметке. До «ядерной полуночи» осталось 90 секунд. Проект журнала Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков» был начат в 1947 году. Его авторами стали создатели первой американской атомной бомбы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У США очень низкий уровень социальной отвесности, а отдать приказ о начале применения тактического ядерного оружия может командир дивизии. В России такое решение принимает только президент страны. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин. «США — единственная страна в мире, которая применяла все виды оружия массового поражения, и ядерное, и химическое, и биологическое. Поэтому думать о том, что они не сделают это впредь, не приходится. У них уровень ответственности очень сильно понижен. Если у нас приказ о применении тактического ядерного оружия может отдать только главнокомандующий (президент страны), то у них фактически командир дивизии. А количество алкоголиков и наркоманов в вооруженных силах США чрезвычайно велико. Что им там может показаться, если начнется прямое противостояние, этого никто не знает. Поэтому там даже Байден с деменцией не нужен», — объяснил Игорь Никулин. Собеседник агентства подчеркнул, что сейчас угроза ядерной катастрофы сильнее, чем во времена Карибского кризиса (1962 года, противостояние Советского Союза и США). «Ситуация экспертами оценивается гораздо хуже, чем во времена Карибского кризиса. Потому что в те времена политические лидеры понимали, к чему это может привести. А нынешнее поколение, по-моему, нет. Просто не понимает опасность ситуации», — добавил Игорь Никулин. Ранее «Бюллетень ученых-атомщиков» показала, что стрелки часов «Судного дня», указывающих на угрозу глобальной катастрофы, подошли к рекордно близкой отметке. До «ядерной полуночи» осталось 90 секунд. Проект журнала Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков» был начат в 1947 году. Его авторами стали создатели первой американской атомной бомбы.