Стрелки часов «Судного дня» вплотную приблизились к «ядерной ночи»

Стрелки часов «Судного дня» близко подошли к отметке «ядерной полуночи»
Стрелки часов «Судного дня» рекордно близко подошли к отметке «ядерной полуночи». Об этом сообщили в организации «Бюллетень ученых-атомщиков».
«Стрелки часов «Судного дня», указывающих на угрозу глобальной катастрофы, рекордно близко подошли к «ядерной полуночи» — до нее 90 секунд, —
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предостерег Киев от «судного дня». Он заявил, что украинцев ждет «судный день», если те нападут на Крым. Также спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что поставки оружия Украине со стороны НАТО могут спровоцировать ядерную войну.
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