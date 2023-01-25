Экс-депутат Рады объяснил, почему Зеленский не дает начать переговоры с РФ Экс-депутат Рады Царев: мирные переговоры с Россией несут опасность для Зеленского 25 января 2023 в 20:47 Размер текста - 17 + Дипломатия с Россией несет для Владимира Зеленского риски, отметил экс-депутат Рады Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский избегает мирных переговоров с Россией, потому что они являются «быстрой смертью» для его политического режима. С таким мнением выступил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев. «Для Зеленского заморозка военных действий — это медленная смерть, быстрая смерть для него — это мирные соглашения», — сказал Олег Царев в разговоре с Пятым каналом. По мнению экс-депутата Рады, именно по этой причине украинский президент «зарубает на корню» любые разговоры о дипломатии с Россией. В прошлом году Зеленский принял закон, согласно которому официальные лица его страны не могут вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что подобное поведение украинских властей исключает любое мирное решение российско-украинского конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский избегает мирных переговоров с Россией, потому что они являются «быстрой смертью» для его политического режима. С таким мнением выступил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев. «Для Зеленского заморозка военных действий — это медленная смерть, быстрая смерть для него — это мирные соглашения», — сказал Олег Царев в разговоре с Пятым каналом. По мнению экс-депутата Рады, именно по этой причине украинский президент «зарубает на корню» любые разговоры о дипломатии с Россией. В прошлом году Зеленский принял закон, согласно которому официальные лица его страны не могут вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что подобное поведение украинских властей исключает любое мирное решение российско-украинского конфликта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям