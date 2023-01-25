Экс-депутат Рады объяснил, почему Зеленский не дает начать переговоры с РФ

Экс-депутат Рады Царев: мирные переговоры с Россией несут опасность для Зеленского
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Дипломатия с Россией несет для Владимира Зеленского риски, отметил экс-депутат Рады Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский избегает мирных переговоров с Россией, потому что они являются «быстрой смертью» для его политического режима. С таким мнением выступил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.

«Для Зеленского заморозка военных действий — это медленная смерть, быстрая смерть для него — это мирные соглашения», — сказал Олег Царев в разговоре с Пятым каналом. По мнению экс-депутата Рады, именно по этой причине украинский президент «зарубает на корню» любые разговоры о дипломатии с Россией.

В прошлом году Зеленский принял закон, согласно которому официальные лица его страны не могут вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что подобное поведение украинских властей исключает любое мирное решение российско-украинского конфликта.

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Президент Украины Владимир Зеленский избегает мирных переговоров с Россией, потому что они являются «быстрой смертью» для его политического режима. С таким мнением выступил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев. «Для Зеленского заморозка военных действий — это медленная смерть, быстрая смерть для него — это мирные соглашения», — сказал Олег Царев в разговоре с Пятым каналом. По мнению экс-депутата Рады, именно по этой причине украинский президент «зарубает на корню» любые разговоры о дипломатии с Россией. В прошлом году Зеленский принял закон, согласно которому официальные лица его страны не могут вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что подобное поведение украинских властей исключает любое мирное решение российско-украинского конфликта.
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