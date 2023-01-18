Песков: Украина исключила для себя возможность переговоров с РФ

Украина исключает для себя возможность проведения переговоров с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Своими заявлениями Киев показывает, что Украина исключает для себя их возможность», — отметил он. Его слова приводят РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что переговоры между Россией и Украиной могут произойти после соблюдения РФ пяти условий. Они основываются на уважении к уставу НАТО, территориальной целостности Украины и не только.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. РФ и Украина предпринимали попытки решить конфликт дипломатическим путем, но переговоры не привели к желаемым результатам для сторон.
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Украина исключает для себя возможность проведения переговоров с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Своими заявлениями Киев показывает, что Украина исключает для себя их возможность», — отметил он. Его слова приводят РИА Новости. Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что переговоры между Россией и Украиной могут произойти после соблюдения РФ пяти условий. Они основываются на уважении к уставу НАТО, территориальной целостности Украины и не только. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. РФ и Украина предпринимали попытки решить конфликт дипломатическим путем, но переговоры не привели к желаемым результатам для сторон.