Песков: Украина исключила для себя возможность переговоров с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Украина исключила для себя возможность переговоров с РФ, отметил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина исключает для себя возможность проведения переговоров с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Своими заявлениями Киев показывает, что Украина исключает для себя их возможность», — отметил он. Его слова приводят РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что переговоры между Россией и Украиной могут произойти после соблюдения РФ пяти условий. Они основываются на уважении к уставу НАТО, территориальной целостности Украины и не только.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. РФ и Украина предпринимали попытки решить конфликт дипломатическим путем, но переговоры не привели к желаемым результатам для сторон.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина исключает для себя возможность проведения переговоров с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Своими заявлениями Киев показывает, что Украина исключает для себя их возможность», — отметил он. Его слова приводят РИА Новости. Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что переговоры между Россией и Украиной могут произойти после соблюдения РФ пяти условий. Они основываются на уважении к уставу НАТО, территориальной целостности Украины и не только. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. РФ и Украина предпринимали попытки решить конфликт дипломатическим путем, но переговоры не привели к желаемым результатам для сторон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...