Песков: Украина исключила для себя возможность переговоров с РФ

18 января 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

Украина исключила для себя возможность переговоров с РФ, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина исключает для себя возможность проведения переговоров с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Своими заявлениями Киев показывает, что Украина исключает для себя их возможность», — отметил он. Его слова приводят РИА Новости. Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что переговоры между Россией и Украиной могут произойти после соблюдения РФ пяти условий. Они основываются на уважении к уставу НАТО, территориальной целостности Украины и не только. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. РФ и Украина предпринимали попытки решить конфликт дипломатическим путем, но переговоры не привели к желаемым результатам для сторон.

Украина исключает для себя возможность проведения переговоров с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Своими заявлениями Киев показывает, что Украина исключает для себя их возможность», — отметил он. Его слова приводят РИА Новости. Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что переговоры между Россией и Украиной могут произойти после соблюдения РФ пяти условий. Они основываются на уважении к уставу НАТО, территориальной целостности Украины и не только. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. РФ и Украина предпринимали попытки решить конфликт дипломатическим путем, но переговоры не привели к желаемым результатам для сторон.