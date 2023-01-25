Корреспондент URA.RU: поставки Abrams принесут Украине проблемы

25 января 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

Танки Abrams не будут эффективными на Украине из-за наличия поражающего оружия у России, заявил Евгений Линин Фото: Sgt. Aaron Ellerman/U.S. Army Central новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При появлении танков Abrams на Украине страна столкнется с рядом проблем. Среди них: проблемы с логистикой, наличие противотанкового оружия у ВС России, а также большой расход топлива и радиоактивная броня. Об этом заявил военный корреспондент URA.RU Евгений Линин. «Ситуацию на фронте поставки „Абрамсов“ и „Леопардов“ не изменят, так как проблема будет не в боевых возможностях этих машин, и даже не в подготовленных кадрах. Проблема будет в логистике. Везти придется все, от боекомплекта до топлива для „всетопливных“ двигателей», — рассказал Линин. Он также отметил, что такие танки хороши против армий, где нет противотанковых орудий. Однако Abrams становятся малоэффективными на поле боя с Россией из-за наличия у последней оружия для поражения таких целей. Подтверждением этому служит Афганистан, где организованные формирования противостояли контрактным частям США. Линин отметил, что танки Abrams можно заправлять только определенными видами топлива, хоть и отмечается, что для них подойдет любая марка. Также при запуске машины надо потратить 4 ведра горючего. «Броня „Абрамса“ и применяемые им противотанковые снаряды содержат обедненный уран, что увеличивает защиту и бронепробитие, но накладывает дополнительные риски для экипажа. Дело в том, что он вынужден постоянно взаимодействовать с радиоактивными предметами», — подытожил Линин. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 25 января агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором заявило о передаче Украине 31 танка Abrams в грядущем пакете военной помощи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При появлении танков Abrams на Украине страна столкнется с рядом проблем. Среди них: проблемы с логистикой, наличие противотанкового оружия у ВС России, а также большой расход топлива и радиоактивная броня. Об этом заявил военный корреспондент URA.RU Евгений Линин. «Ситуацию на фронте поставки „Абрамсов“ и „Леопардов“ не изменят, так как проблема будет не в боевых возможностях этих машин, и даже не в подготовленных кадрах. Проблема будет в логистике. Везти придется все, от боекомплекта до топлива для „всетопливных“ двигателей», — рассказал Линин. Он также отметил, что такие танки хороши против армий, где нет противотанковых орудий. Однако Abrams становятся малоэффективными на поле боя с Россией из-за наличия у последней оружия для поражения таких целей. Подтверждением этому служит Афганистан, где организованные формирования противостояли контрактным частям США. Линин отметил, что танки Abrams можно заправлять только определенными видами топлива, хоть и отмечается, что для них подойдет любая марка. Также при запуске машины надо потратить 4 ведра горючего. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 25 января агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором заявило о передаче Украине 31 танка Abrams в грядущем пакете военной помощи.