Корреспондент URA.RU: поставки Abrams принесут Украине проблемы

При появлении танков Abrams на Украине страна столкнется с рядом проблем. Среди них: проблемы с логистикой, наличие противотанкового оружия у ВС России, а также большой расход топлива и радиоактивная броня. Об этом заявил военный корреспондент URA.RU Евгений Линин.
«Ситуацию на фронте поставки „Абрамсов“ и „Леопардов“ не изменят, так как проблема будет не в боевых возможностях этих машин, и даже не в подготовленных кадрах. Проблема будет в логистике. Везти придется все, от боекомплекта до топлива для „всетопливных“ двигателей», — рассказал Линин.
Он также отметил, что такие танки хороши против армий, где нет противотанковых орудий. Однако Abrams становятся малоэффективными на поле боя с Россией из-за наличия у последней оружия для поражения таких целей. Подтверждением этому служит Афганистан, где организованные формирования противостояли контрактным частям США.
Линин отметил, что танки Abrams можно заправлять только определенными видами топлива, хоть и отмечается, что для них подойдет любая марка. Также при запуске машины надо потратить 4 ведра горючего.
«Броня „Абрамса“ и применяемые им противотанковые снаряды содержат обедненный уран, что увеличивает защиту и бронепробитие, но накладывает дополнительные риски для экипажа. Дело в том, что он вынужден постоянно взаимодействовать с радиоактивными предметами», — подытожил Линин.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 25 января агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором заявило о передаче Украине 31 танка Abrams в грядущем пакете военной помощи.
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