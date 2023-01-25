Терапевт предупредила об опасности переносить грипп «на ногах»

26 января 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Вирус в первую очередь атакует ослабленные органы, сказала Марина Константинова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если болеть гриппом «на ногах», организм может не справиться, и человек умрет. Об этом URA.RU сообщила врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова. «Опасность возникновения осложнений при гриппе намного выше, особенно если переносить болезнь „на ногах“. Стресс, умственное напряжение, физическая нагрузка, холод могут привести к тому, что организму просто не хватит сил бороться с вирусной инфекцией. Сам вирус и его токсины начнут проникать в кровь и далее во все органы, тем самым вызывая серьезные осложнения и даже летальный исход. Вирус гриппа прежде всего выбирает и поражает ослабленные органы, вызывая обострение хронических заболеваний», — сказала Марина Константинова. Она объяснила, с какими осложнениями может столкнуться больной. «Их можно разделить на две группы. Легочные: пневмония (вирусная, бактериальная, геморрагическая), формирование абсцесса легкого, образование эмпиемы, острый респираторный дистресс-синдром. А также внелегочные: бактериальные риниты, синуситы, отиты, трахеиты, вирусный энцефалит, менингит, неврит, радикулоневрит, поражение печени, синдром Рея, миокардит, токсико-аллергический шок. В группе риска прежде всего люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди и дети», — заключила специалист.

Если болеть гриппом «на ногах», организм может не справиться, и человек умрет. Об этом URA.RU сообщила врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова. «Опасность возникновения осложнений при гриппе намного выше, особенно если переносить болезнь „на ногах“. Стресс, умственное напряжение, физическая нагрузка, холод могут привести к тому, что организму просто не хватит сил бороться с вирусной инфекцией. Сам вирус и его токсины начнут проникать в кровь и далее во все органы, тем самым вызывая серьезные осложнения и даже летальный исход. Вирус гриппа прежде всего выбирает и поражает ослабленные органы, вызывая обострение хронических заболеваний», — сказала Марина Константинова. Она объяснила, с какими осложнениями может столкнуться больной. «Их можно разделить на две группы. Легочные: пневмония (вирусная, бактериальная, геморрагическая), формирование абсцесса легкого, образование эмпиемы, острый респираторный дистресс-синдром. А также внелегочные: бактериальные риниты, синуситы, отиты, трахеиты, вирусный энцефалит, менингит, неврит, радикулоневрит, поражение печени, синдром Рея, миокардит, токсико-аллергический шок. В группе риска прежде всего люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди и дети», — заключила специалист.