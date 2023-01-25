25 января 2023

Терапевт предупредила об опасности переносить грипп «на ногах»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кашель. Челябинск, больной, грипп, простуда, болезнь, орви, кашель, туберкулез, чих
Вирус в первую очередь атакует ослабленные органы, сказала Марина Константинова Фото:

Если болеть гриппом «на ногах», организм может не справиться, и человек умрет. Об этом URA.RU сообщила врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова.

«Опасность возникновения осложнений при гриппе намного выше, особенно если переносить болезнь „на ногах“. Стресс, умственное напряжение, физическая нагрузка, холод могут привести к тому, что организму просто не хватит сил бороться с вирусной инфекцией. Сам вирус и его токсины начнут проникать в кровь и далее во все органы, тем самым вызывая серьезные осложнения и даже летальный исход. Вирус гриппа прежде всего выбирает и поражает ослабленные органы, вызывая обострение хронических заболеваний», — сказала Марина Константинова.

Она объяснила, с какими осложнениями может столкнуться больной. «Их можно разделить на две группы. Легочные: пневмония (вирусная, бактериальная, геморрагическая), формирование абсцесса легкого, образование эмпиемы, острый респираторный дистресс-синдром. А также внелегочные: бактериальные риниты, синуситы, отиты, трахеиты, вирусный энцефалит, менингит, неврит, радикулоневрит, поражение печени, синдром Рея, миокардит, токсико-аллергический шок. В группе риска прежде всего люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди и дети», — заключила специалист.

Сотни тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Если болеть гриппом «на ногах», организм может не справиться, и человек умрет. Об этом URA.RU сообщила врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова. «Опасность возникновения осложнений при гриппе намного выше, особенно если переносить болезнь „на ногах“. Стресс, умственное напряжение, физическая нагрузка, холод могут привести к тому, что организму просто не хватит сил бороться с вирусной инфекцией. Сам вирус и его токсины начнут проникать в кровь и далее во все органы, тем самым вызывая серьезные осложнения и даже летальный исход. Вирус гриппа прежде всего выбирает и поражает ослабленные органы, вызывая обострение хронических заболеваний», — сказала Марина Константинова. Она объяснила, с какими осложнениями может столкнуться больной. «Их можно разделить на две группы. Легочные: пневмония (вирусная, бактериальная, геморрагическая), формирование абсцесса легкого, образование эмпиемы, острый респираторный дистресс-синдром. А также внелегочные: бактериальные риниты, синуситы, отиты, трахеиты, вирусный энцефалит, менингит, неврит, радикулоневрит, поражение печени, синдром Рея, миокардит, токсико-аллергический шок. В группе риска прежде всего люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди и дети», — заключила специалист.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...